السليمانية تحتضن المؤتمر العلمي الثاني للإبادة الكوردية "الجنوسايد" (صور)

شفق نيوز- السليمانية

انطلقت في مدينة السليمانية، ولليوم الثاني على التوالي، أعمال المؤتمر العلمي الثاني للإبادة الكوردية "الجنوسايد" وانعكاسها في الأدب والفن والثقافة والإعلام.

المؤتمر، جاء برعاية وزير الثقافة والشباب في حكومة إقليم كوردستان، محمد حمه سعيد، وبمشاركة واسعة من باحثين ومفكرين من أكثر من 12 دولة.

في هذا الصدد، قال نامق هورامي، المتحدث الرسمي باسم المؤتمر لوكالة شفق نيوز، إن "الفعاليات التي انطلقت أمس، وتستمر حتى مساء اليوم، تتضمن ثمانية محاور رئيسة، يشارك فيها خبراء وأكاديميون قدّموا دراسات معمقة حول الإبادة الجماعية للكورد بمختلف أبعادها الإنسانية والثقافية".

وأضاف هورامي، أن "البحوث والمداخلات تُقدَّم بخمس لغات هي (العربية، الكوردية، الفارسية، التركية، والإنجليزية)، ما يمنح المؤتمر بعداً دولياً ويسهم في إيصال رسالته إلى أوسع نطاق".

وبحسب المتحدث، فإن المؤتمر يهدف إلى توثيق جرائم الإبادة التي تعرّض لها الشعب الكوردي، وتعزيز الدراسات الأكاديمية بشأنها، فضلاً عن ترسيخ الوعي العالمي بهذه القضية.

وفي ختام حديثه، نبه هورامي، إلى أن الختام سيكون مساء اليوم، وسيشهد تكريم أربعة من أبرز الكتّاب والباحثين الذين أسهموا بمؤلفات ودراسات مميزة عن الإبادة الكوردية، بينهم كاتب كوردي بارز.