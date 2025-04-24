السليمانية تحتضن المؤتمر الدولي الأول لأمراض العيون بمشاركة محلية ودولية (صور)

شفق نيوز/ انطلقت اليوم الخميس، في محافظة السليمانية أعمال المؤتمر الدولي الأول لأمراض العيون، الذي يُعد سابقة علمية وطبية في اقليم كوردستان، وسط مشاركة واسعة من أطباء واختصاصيين في طب العيون والتجميل البصري من مختلف أنحاء العراق ، وذلك بإشراف مباشر من المديرية العامة لصحة السليمانية.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن قاعة الدكتور عز الدين مصطفى في فندق (گراند ملینۆم) في السليمانية، شهدت انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الأول لأمراض العيون، بمبادرة من عدد من أطباء العيون وبإشراف المديرية العامة للصحة في المحافظة، وسط حضور مكثف من الأطباء والأساتذة الجامعيين وممثلي المؤسسات الطبية من إقليم كوردستان والمحافظات العراقية الأخرى، إلى جانب عدد من الضيوف الأجانب المتخصصين في هذا المجال.

وفي تصريح خاص لوكالة شفق نيوز، قال الدكتور كاويان محي الدين، المشرف على المؤتمر، إن "هذا المؤتمر هو الأول من نوعه في محافظة السليمانية، ويأتي بهدف تعزيز التبادل العلمي ومتابعة أحدث التطورات العالمية في مجال طب العيون، سواء على مستوى التشخيص أو العلاج أو استخدام التقنيات الحديثة".

وأضاف محي الدين أن "المؤتمر يمتد على مدى يومين، يتضمن برنامجًا علميًا حافلًا يشمل طرح ومناقشة العديد من البحوث العلمية وهي تغطي مواضيع متعددة، منها أمراض الشبكية، اعتلال القرنية، الجراحة التجميلية للعين، وزرع العدسات، فضلًا عن مناقشة البروتوكولات العلاجية الحديثة والأدوية المستجدة في الأسواق العالمية".

وأشار، إلى أن "من أبرز محاور المؤتمر هو التركيز على التقنيات الجراحية الجديدة والمعالجات غير الجراحية باستخدام الليزر، وكذلك استخدام الذكاء الاصطناعي في تشخيص أمراض العيون بدقة أكبر، إضافة إلى بحث إمكانية تطوير آليات التعاون بين المؤسسات الصحية المحلية والدولية في هذا المجال".

من الجدير بالذكر أن المؤتمر يتضمن جلسات علمية حوارية وورش عمل تدريبية تهدف إلى رفع كفاءة الأطباء الشباب، كما سيُمنح المشاركون شهادات علمية معتمدة في ختام الفعالية.

ويُعد هذا المؤتمر العلمي علامة فارقة في سجل محافظة السليمانية الطبي، ويُتوقع أن يسهم بشكل فعّال في تحديث المعرفة الطبية وتعزيز التعاون البحثي بين المؤسسات الصحية، كما أنه يمهد الطريق لتنظيم فعاليات مماثلة مستقبلاً، ما يعكس التوجه الجاد نحو تحسين جودة الخدمات الصحية في الإقليم والنهوض بمستوى الرعاية الطبية في مجال طب العيون.