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السليمانية تحتضن "الملك نارسه" بحضور ايراني وإيطالي.. صور

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-10-24T13:39:52+0000
السليمانية تحتضن "الملك نارسه" بحضور ايراني وإيطالي.. صور

شفق نيوز/ افتتح متحف السليمانية باقليم كوردستان، اليوم الاحد، جناحاً خاصاً بـ"الملك نارسه" بحضور القنصلين الايراني والايطالي والمحافظ وعدد من الشخصيات.

وقال مدير المتحف هاشم حمه خلال مراسم الافتتاح الذي حضرته وكالة شفق نيوز، إن افتتاح جناح الملك نارسه له اهمية تاريخية على الصعيد العراقي والعالم، فهو الملك الوحيد الذي وجدت نصوصه كاملة على الالواح وتمت كتابتها باللغة الفارسية الوسطى واللغة الفرثية.

فيما أكد محافظ السليمانية هفال ابو بكر، خلال الافتتاح، على أهمية هذا الجناح في توثيق جزء مهم من التاريخ، مثنياً على جهود العاملين في متحف السليمانية.

وأشار ابو بكر إلى دور أساتذة جامعة السليمانية في انشاء هذا الجناح في متحف المحافظة.

ويعتبر متحف السليمانية الأثري الكائن في قلب المدينة، أكبر متحف في اقليم كوردستان، وثاني أكبر متحف في العراق، بعد المتحف الوطني العراقي في العاصمة بغداد من حيث المحتويات.

ويَضم العديد من القطع الأثرية التي تعود إلى فترة ما قبل التاريخ والعصور الإسلامية والعثمانية المتأخرة.

 

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