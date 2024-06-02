السليمانية تحتضن المعرض الأول للأطفال المصابين باضطراب طيف التوحد (صور)

شفق نيوز/ أُقيم في محافظة السليمانية أول معرض من نوعه للمصابين بطيف التوحد، والذي شهد عرض عشرات اللوحات الفنية التي تحمل في طياتها فرح أولئك الأطفال وتشع بألوان الربيع، وأشغالاً يدوية ومجسمات أبدعتها أناملهم.

وأشار الناشط المدني والمشرف على النشاط اراس عثمان في تصريح لمراسل وكالة شفق نيوز إلى أن، المعرض يعكس طاقات الأطفال، ودور المشرفين في رعايتهم ومساعدتهم للتعبير عن مواهبهم وترجمتها إلى أعمال فنية متميزة، مؤكدة أهمية الاهتمام ودعم الأطفال ولا سيما من شريحة ذوي الإعاقة لكونهم يمتلكون طاقات إبداعية ومهارات كامنة.

ونوه إلى أن الأطفال المصابين باضطراب التوحد يحتاجون لرعاية فنية خاصة لاستثمار طاقتهم الفنية، مشيرا الى مشاركة 20 طفلا مصابا باضطراب طيف التوحد في هذا المعرض الذي يضم لوحات متنوعة، وأعمالا يدوية ومجسمة.

وأكد عثمان أن، هذا المعرض هو الأول من نوعه في السليمانية، وسيستمر لمدة يومين متتاليين، ويستقبل يوم غد عوائل الأطفال للاطلاع على مواهب الأطفال.

وتابع بالقول، إن مركز أمراض التوحد في السليمانية ينفذ عددا من النشاطات التفاعلية والحفلات للتعريف بالمركز بهدف تقديم الرعاية والدعم للأطفال، وأسرهم من النواحي الصحية إلى جانب تقديم جلسات المعالجة الفيزيائية والتدريب على النطق.