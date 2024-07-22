السليمانية تحتضن المعرض الوثائقي الرابع للشخصيات والعائلات الكوردية (صور)

شفق نيوز/ تستمر اليوم الاثنين، فعاليات المعرض الوثائقي الرابع للصور القديمة في محافظة السليمانية والذي أقيم في قصر السليمانية "سراي" بحضور جمع غفير من الشخصيات والفنانين والمثقفين.

وقال امانج عمر، مسؤول المعرض في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن "المعرض يهدف للحفاظ على التركيبة المجتمعية لمدينة السليمانية والتركيز على دور المجتمع في تطوير الحياة هنا في السليمانية، والمساحة التي شغلها أولئك الشخوص في بناء المدينة".

وأضاف أن "المعرض هو عبارة عن صور شخصية وعائلية لعدد كبير من الشخوص والعوائل القديمة في السليمانية خصوصا أولئك الذين كان لهم دور في الحركة الثقافية والفنية والإدارية والعلمية والعمرانية وشتى مجالات الحياة".

وبيّن أن "المعرض الذي يستمر لمدة يومين يضم أكثر من 485 صورة مختلفة لعرائل وأشخاص حضر بعضها المعرض، مع جمع غفير من الشخصيات المعروفة في السليمانية".