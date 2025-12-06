السليمانية تحتضن "اجتماع الأديان" لتعزيز حقوق المرأة.. صور

شفق نيوز- السليمانية

عقد ممثلو الأديان في إقليم كوردستان، اليوم السبت، اجتماعاً موسعاً في محافظة السليمانية لمناقشة واقع المرأة وحقوقها في الأديان السماوية.

وقال ممثل الأديان في السليمانية مريوان قرداغي، لوكالة شفق نيوز، إن الاجتماع جاء بعد رصد العديد من حالات الاعتداء والانتهاكات بحق المرأة، مؤكداً أن الأديان السماوية كافة تكفل حقوقها وتدعو للتعامل معها كشريك حقيقي في المجتمع، بعيداً عن الممارسات الاجتماعية السائدة التي قد تنتقص من مكانتها.

وأضاف أن ممثلي الأديان شددوا خلال الاجتماع على ضرورة حماية المرأة وضمان حقوقها وفق ما جاءت به الكتب السماوية، معتبراً أن للدين دوراً محورياً في الحد من مظاهر العنف، وأن مقارنة واقع المرأة اليوم بما كان عليه في مراحل سابقة يُظهر تراجعاً ملحوظاً في حالات العنف بعد ازدياد الوعي الديني والاجتماعي.

من جانبه، أكد حسين حداد، ممثل الديانة البهائية، لوكالة شفق نيوز، أن البهائية تعتبر المرأة شريكاً أساسياً للرجل، وتمنحها حقوقاً متكافئة، مشيراً إلى أن ممثلي الديانة يعملون مع مختلف رجال الدين وممثلي الأديان الأخرى لضمان ترسيخ هذه الحقوق في المجتمع.

وأوضح أن المرأة تُعد “مدرسة” لها دور محوري في بناء المجتمع، الأمر الذي يستدعي احترامها وتمكينها وحماية حقوقها بوصفها إنسانة لها مكانة أساسية في النسيج الاجتماعي.

كما شدد المجتمعون على أهمية استمرار التنسيق بين ممثلي الأديان ومنظمات المجتمع المدني لتعزيز الوعي بحقوق المرأة والحد من العنف القائم على النوع الاجتماعي، مؤكدين أن حماية المرأة هي أساس بناء مجتمع متوازن ومستقر.