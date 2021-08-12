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السليمانية تحترز من الحرائق وتقدم توصياتها للسائحين.. صور

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-08-12T10:47:03+0000
السليمانية تحترز من الحرائق وتقدم توصياتها للسائحين.. صور

شفق نيوز/ أعلنت شرطة السليمانية في اقليم كوردستان، يوم الخميس، عن اتخاذها اجراءات احترازية من الحرائق في المناطق السياحية بالمحافظة، فيما قدمت توصياتها الى السائحين.

وقال مدير اعلام شرطة الغابات والبيئة في السليمانية العميد هيمن كمرخان لوكالة شفق نيوز، إنه مديريته وبالتعاون مع قائممقام السليمانية اتخذت خطوات احترازية من الحرائق، مبيناً أن تلك الاجراءات تتمثل في وضع لافتات تحذيرية للمواطنين والسياح من مخاطر ترك النيران عند استخدامها في السفرات السياحية مشتعلة وعدم اطفائها.

وأشار إلى ان تلك اللافتات تحذر من عدم ترك القداحات الغازية في العراء أو استخدام الأركيلة وترك بقاياها لأنها تسبب الحرائق أو رمي الأوساخ، موضحاً أن اللافتات وضعت في الأماكن السياحية بمناطق السليمانية ودربندخان ودوكان لتجنب حدوث حرائق بسبب الأجواء الحارة.

وشدد مدير اعلام شرطة الغابات والبيئة في السليمانية على ضرورة اتباع المواطنين والسياح كافة إجراءات الأمانة والوعي.

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