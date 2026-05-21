السليمانية.. تحالف 19 يطالب بكشف مصير زوجة وشقيق رئيس حزب كوردي

أعربت شبكة "تحالف 19"، اليوم الخميس، عن قلقها إزاء مصير زوجة وشقيق رئيس حزب "الشعلة الوطني الكوردستاني”، بعد اعتقالهما من قبل قوة أمنية في مدينة السليمانية واقتيادهما إلى جهة مجهولة، مطالبة بالكشف عن مكان احتجازهما والسماح لمحاميهما بزيارتهما.

وذكرت الشبكة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "قوة أمنية داهمت مساء الثلاثاء الموافق 17 أيار 2026 منزل رئيس حزب الشعلة الوطني الكوردستاني كاروخ سيد رزكار، في حي رابرين بمدينة السليمانية، واعتقلت زوجته بهار محمد وشقيقه أحمد فتاح، قبل أن تقتادهما إلى مكان مجهول".

وأضاف البيان أن "الهواتف المحمولة الخاصة بالمعتقلين أُغلقت عقب عملية الاعتقال، فيما أبلغ الجيران عائلة رزكار بتفاصيل المداهمة"، مبيناً أن "الجهات الرسمية لم تكشف حتى الآن عن مكان احتجازهما أو الجهة الأمنية التي تتولى القضية، رغم توجيه تهمة التجسس لهما".

ونقل البيان عن كاروخ سيد رزكار نفيه القاطع لهذه الاتهامات، مؤكداً أن "زوجته منشغلة بتربية أطفالهما الثلاثة، ولا تمتلك أي نشاط اجتماعي أو وظيفة رسمية"، مضيفاً: "إذا كان هناك تجسس، فربما كان على الأطفال فقط".

وأشار البيان إلى أن هذه الحادثة تعد الثانية من نوعها، إذ سبق أن أعلن رزكار في السابع من كانون الأول 2025 تعرض منزله في مشروع كاني سيتي لهجوم من قبل مسلحين، إضافة إلى اعتقال أحد أفراد حمايته من قبل قوات الأمن لغرض التحقيق.

وطالبت شبكة "تحالف 19" الجهات المعنية بالكشف عن مصير المعتقلين، والسماح لمحاميهما بلقائهما، إلى جانب توضيح طبيعة التهم الموجهة إليهما، معربة عن مخاوفها من استمرار الغموض بشأن القضية.