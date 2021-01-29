السليمانية تجدد دعمها لمشروع اللامركزية في الاقليم وتؤيد استئناف الدوام بالمدارس بشباط

شفق نيوز/ جدد رئيس الحكومة المحلية في محافظة السليمانية هفال ابو بكر يوم الجمعة دعم المحافظة لمشروع اللامركزية الادارية في إقليم كوردستان، مؤيداً في الوقت ذاته إستئناف الدوام الرسمي في المدارس في شهر شباط المقبل.

وقال ابو بكر في مؤتمر صحفي عقده على هامش انطلاق مشروع "براند بازار" في السليمانية اليوم، "ندعم مشروع اللامركزية الادارية في الاقليم والذي يهدف الى تقليل الروتين، وتحسين الواقع الخدمي".

وعن استئناف الدوم في مدارس الاقليم قبل شهر آذار المقبل قال المحافظ "منذ البداية كنا نعتقد بضرورة أن تستمر العملية التعليمية في الاقليم مع الالتزام بالتدابير الوقائية لأن إيقاف الدارسة يلحق ضرارا كبيرا يفوق اضرار فيروس الفيروس".

ودعا ابو بكر الى ضرورة ان تجتمع اللجنة الحكومية العليا لفيروس كورونا في اقليم كوردستان خلال شهر شباط المقبل وان تصدر قرارها حول اسئتناف الدوام في المدارس.

يأتي هذا في وقت اقترح فيه وزير التربية في اقليم كوردستان آلان حمه سعيد يوم الخميس استئناف الدوام الرسمي في المدارس في شهر شباط المقبل بدلا من مطلع شهر آذار.

وقررت اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا في الاقليم استئناف الدوام في 16 – 1 – 2021 لطلبة المرحلة الاعدادية للصفوف المنتهية على أن تُستأنف الدراسة لبقية المراحل مطلع آذار/مارس المقبل.

والدراسة معلقة في إقليم كوردستان بسبب القيود المفروضة للوقاية من تفشي فيروس كورونا.