سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

السليمانية تثمن جهود فريقٍ من متسلقي الجبال لاخمادهم حرائق "گويجا"

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-07-24T09:23:20+0000
السليمانية تثمن جهود فريقٍ من متسلقي الجبال لاخمادهم حرائق "گويجا"

شفق نيوز/ أشاد قائممقام مدينة السليمانية، آوات محمد، يوم الاحد، بجهود فريق من متسلقي الجبال ساهموا في إخماد حرائق اندلعت في أشجار جبل گويجا.

وقال محمد في مؤتمر صحفي، حضرته وكالة شفق نيوز، إنه "بمساعدة عدد من الشركات المحلية تم توسيع المناطق الخضراء من جبال گويجا، كما وتم اتخاذ إجراءات جديدة لمنع الحرائق وإلحاق الضرر بالغابات والمناطق الخضراء في جبل گويجا".

واضاف ان "مسؤولية حماية البيئة والمساحات الخضراء لمدينتنا لا يمكن أن تتم فقط من قبل الحكومة وقوات الأمن، ولكن تعاون المواطنين ويقظتهم سيكون لها الاثر البالغ، وقد لاحظنا ذلك من خلال الدور الجيد الذي لعبته مجاميع تسلق الجبال".

من جانب، قال آرام قرداغي، أحد أعضاء گروب ماردين لتسلق الجبال الذي ساهم بإخماد حرائق جبل كَويجا، إنهم مهتمون دائماً بحماية البيئة والمساحات الخضراء، واعتبروا يوم الجمعة الماضي أن من واجبهم إطفاء الحريق على جبل گويجا ومنع الكثير من الأضرار التي لحقت بالأشجار.

وصباح يوم الجمعة الماضي اندلعت حرائق في جزء من جبل گويجا وتمت السيطرة عليها من قبل عدد من المتسلقين.

related

وفاة ثلاثة مصابين بكورونا في اربيل والسليمانية

Date: 2020-07-05 11:31:15
وفاة ثلاثة مصابين بكورونا في اربيل والسليمانية

عبثت بسلاح والدها.. مصرع طفلة بعمر 8 سنوات بإطلاق النار على نفسها

Date: 2022-02-10 20:38:36
عبثت بسلاح والدها.. مصرع طفلة بعمر 8 سنوات بإطلاق النار على نفسها

حملة لرفع التجاوزات في السليمانية.. صور

Date: 2022-06-14 07:12:24
حملة لرفع التجاوزات في السليمانية.. صور

صور .. حريق "كبير" يلتهم 300 دونم في السليمانية

Date: 2021-05-22 11:22:50
صور .. حريق "كبير" يلتهم 300 دونم في السليمانية

السليمانية.. انخفاض درجات الحرارة ينعش سوق السجاد (صور)

Date: 2021-11-06 08:16:18
السليمانية.. انخفاض درجات الحرارة ينعش سوق السجاد (صور)

نيجيرفان بارزاني عن قرار يخص السليمانية: مفخرة لقد افرحني جدا

Date: 2019-11-01 10:36:21
نيجيرفان بارزاني عن قرار يخص السليمانية: مفخرة لقد افرحني جدا

صور .. وفاة واصابة 6 اشخاص بينهم فتاة وامرأة بانقلاب "ستوتة" قرب السليمانية

Date: 2019-08-29 15:01:23
صور .. وفاة واصابة 6 اشخاص بينهم فتاة وامرأة بانقلاب "ستوتة" قرب السليمانية

اعتقال شخصين لوثا نهراً في السليمانية بـ 6 الاف دجاجة نافقة.. صور

Date: 2020-12-27 18:58:54
اعتقال شخصين لوثا نهراً في السليمانية بـ 6 الاف دجاجة نافقة.. صور