السليمانية تثمن جهود فريقٍ من متسلقي الجبال لاخمادهم حرائق "گويجا"

شفق نيوز/ أشاد قائممقام مدينة السليمانية، آوات محمد، يوم الاحد، بجهود فريق من متسلقي الجبال ساهموا في إخماد حرائق اندلعت في أشجار جبل گويجا.

وقال محمد في مؤتمر صحفي، حضرته وكالة شفق نيوز، إنه "بمساعدة عدد من الشركات المحلية تم توسيع المناطق الخضراء من جبال گويجا، كما وتم اتخاذ إجراءات جديدة لمنع الحرائق وإلحاق الضرر بالغابات والمناطق الخضراء في جبل گويجا".

واضاف ان "مسؤولية حماية البيئة والمساحات الخضراء لمدينتنا لا يمكن أن تتم فقط من قبل الحكومة وقوات الأمن، ولكن تعاون المواطنين ويقظتهم سيكون لها الاثر البالغ، وقد لاحظنا ذلك من خلال الدور الجيد الذي لعبته مجاميع تسلق الجبال".

من جانب، قال آرام قرداغي، أحد أعضاء گروب ماردين لتسلق الجبال الذي ساهم بإخماد حرائق جبل كَويجا، إنهم مهتمون دائماً بحماية البيئة والمساحات الخضراء، واعتبروا يوم الجمعة الماضي أن من واجبهم إطفاء الحريق على جبل گويجا ومنع الكثير من الأضرار التي لحقت بالأشجار.

وصباح يوم الجمعة الماضي اندلعت حرائق في جزء من جبل گويجا وتمت السيطرة عليها من قبل عدد من المتسلقين.