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السليمانية تتوقع دخول الموجة الرابعة لكورونا خلال أسبوعين وتتخذ جملة من التدابير

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-01-07T07:41:44+0000
السليمانية تتوقع دخول الموجة الرابعة لكورونا خلال أسبوعين وتتخذ جملة من التدابير

شفق نيوز/ أفاد مدير مستشفى "الجمهوري" العام في محافظة السليمانية الدكتور داهات حويزي، يوم الجمعة، بالشروع في حملة تنظيف وتعقيم استعداداً لدخول موجة جديدة لفيروس كورونا، والتي من المتوقع أن تبدأ في غضون الأسبوعين المقبلين.

وتأتي هذه الاستعدادات عقب ساعات من إعلان وزير صحة إقليم كوردستان سامان البرزنجي عن تسجيل خمس حالات إصابة بالمتحور "أوميكرون" في محافظة دهوك لأسرة كانت قدمت من خارج البلاد.

وقال حويزي في بيان اليوم، "بعد تراجع أعداد الإصابات بالفيروس خلال شهرين، وخلو ردهات العزل من المصابين شرعنا الآن بحملة تنظيف وتعقيم تلك الردهات، واتخاذ التدابير اللازمة استعدادا لدخول الموجة الجديدة لكورونا التي من المتوقع أن تبدأ في غضون أسبوعين".

المسؤول الصحي أكد أن السبيل الوحيد للوقاية هو التطعيم باللقاح المضاد للفيروس، مردفا بالقول إن أولئك الأشخاص الذين تلقوا جرعتين قبل ستة أشهر يمكنهم الآن أخذ الجرعة الثالثة.

كما استطرد حويزي قائلا: إن الوضع الدوائي في مستشفيات السليمانية سيء للغاية، وإذا لم تتم معالجة مشكلة توفير الدواء والإمدادات الطبية في أقرب وقت، فإنه ليس من المستبعد أن نواجه كارثة كبرى.

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