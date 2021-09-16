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السليمانية تتهيأ أمنياً لانتخابات تشرين

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-09-16T06:39:51+0000
السليمانية تتهيأ أمنياً لانتخابات تشرين

شفق نيوز/ عقدت اللجنة الأمنية في محافظة السليمانية، اليوم الخميس، اجتماعاً برئاسة المحافظ لمناقشة الخطة الخاصة بانتخابات تشرين المقبل.

وقال مصدر مسؤول لوكالة شفق نيوز، إن اللجنة الأمنية برئاسة محافظ السليمانية هفال ابو بكر عقدت، اليوم، اجتماعاً موسعاً بحضور رئيس مجلس المحافظة ورؤساء الوحدات الإدارية والأجهزة الأمنية ومكتب مفوضية الانتخابات في السليمانية، مبيناً أن اللجنة ناقشت وضع خطة أمنية لإجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة في العاشر من تشرين الاول المقبل.

وأشار المصدر، إلى أن اللجنة الأمنية نقاشت تأمين المراكز الانتخابية، وحياة المرشحين، وكذلك عدم فسح المجال للضغط على إرادة الناخبين، وتوفير الأمن لكافة الاجراءات المتعلقة بالانتخابات واجراءات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.

ويجري العراق في العاشر من تشرين الاول المقبل انتخابات نيابية عامة وذلك بعد أكثر من عام على اندلاع تظاهرات تشرين 2020 التي اطاحت بحكومة رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي.

 

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