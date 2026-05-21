السليمانية تتهيأ لاستقبال السياح خلال العيد وتتوقع أعداداً كبيرة من الزائرين

شفق نيوز- السليمانية

أعلنت مديرية السياحة في السليمانية، اليوم الخميس، إكمال جميع الاستعدادات الخاصة باستقبال السياح والوافدين من خارج المحافظة تزامناً مع عطلة عيد الأضحى، متوقعة تسجيل أعداد كبيرة من الزائرين خلال الأيام المقبلة.

وقالت مديرة عام السياحة في السليمانية شاناز عامر، لوكالة شفق نيوز، إن المديرية أنهت كافة التحضيرات اللازمة لاستقبال السياح الوافدين إلى المحافظة خلال عطلة العيد، مع اتخاذ إجراءات لتنظيم حركة الدخول وتوفير الخدمات السياحية.

وأضافت عامر أن عيد الأضحى يشهد عادة توافد السياح قبل أيام من حلوله، بخلاف عيد الفطر المرتبط بطقوس شهر رمضان والصيام، ما يجعل حركة السفر خلاله أقل نسبياً، مبينة أن الأعوام الماضية شهدت زيادة ملحوظة في أعداد السياح قبل العيد بثلاثة أو أربعة أيام.

وأشارت إلى أن المديرية نسقت مع سيطرات مداخل السليمانية لتسهيل دخول السياح، إلى جانب تشكيل فرق ميدانية لتوزيع البوسترات والمنشورات الإرشادية وتقديم المساعدة للوافدين.

وأكدت أنه تم أيضاً التنسيق مع الفنادق والمطاعم لتأمين الخدمات والمستلزمات التي يحتاجها السياح خلال فترة العيد، فضلاً عن توفير مرشدين سياحيين في المناطق السياحية المختلفة.

ودعت عامر الزائرين إلى الحفاظ على نظافة البيئة والأماكن السياحية، مؤكدة أن البيئة مسؤولية مشتركة تتطلب تعاون الجميع للحفاظ عليها، فيما توقعت دخول أعداد كبيرة من السياح إلى السليمانية خلال عطلة عيد الأضحى المبارك.

ونقلاً عن مصدر سياحي، فإن أعداداً كبيرة من السياح وصلت إلى المحافظة خلال الفترة الماضية لغرض السياحة، إلا أن بعد انتهاء امتحانات الدراسات النهائية (البكالوريا) ومع اقتراب عيد الأضحى يتوقع أن تكون الأعداد أكبر خلال الفترة المقبلة.