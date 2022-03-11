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السليمانية تتلقى وعودا من الشركات والتجار بشأن أسعار السلع والمواد الغذائية إلى أن تنتهي الحرب

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-03-11T09:15:38+0000
السليمانية تتلقى وعودا من الشركات والتجار بشأن أسعار السلع والمواد الغذائية إلى أن تنتهي الحرب

شفق نيوز/ دعا رئيس الحكومة المحلية لمحافظة السليمانية هفال أبو بكر، يوم الجمعة، الشركات والتجار إلى عدم رفع أسعار البضائع والسلع، وعدم احتكارها لكي لا تؤثر الحرب القائمة بين روسيا وأوكرانيا على إقليم كوردستان.

وقال المحافظ في مؤتمر صحفي عقده اليوم، إنه طلب من هؤلاء عدم رفع الأسعار واحتكار السلع والمواد الغذائية لكي يكون تأثير الحرب ضئيل على الإقليم.

وأضاف أن جوابهم على طلبه كان ايجابيا، وسيتم تقديم الكثير من التسهيلات من قبلهم إلى أن تنتهي الحرب.

وخلال الأيام القليلة الماضية، ارتفعت أسعار المواد الغذائية، وخاصة الزيت والدقيق، بنسبة 50 في المائة في أسواق إقليم كوردستان، نتيجة الحرب بين روسيا وأوكرانيا، التي أعقبتها قلق ومخاوف من قبل السكان.

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