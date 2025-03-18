السليمانية تتصدر معدلات الزواج والطلاق في إقليم كوردستان خلال 2024

شفق نيوز/ سجلت محافظة السليمانية خلال العام 2024 أعلى معدلات الزواج والطلاق في إقليم كوردستان، وفقاً لبيانات رسمية صادرة عن محكمة الاستئناف في الإقليم.

وبحسب الإحصائيات التي اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، فقد بلغ عدد حالات الزواج المسجلة في السليمانية 18,522 حالة، في حين شهدت المحاكم 5,745 حالة طلاق، لتتصدر بذلك قائمة مدن الإقليم في كلا المؤشرين، كما تم تسجيل 19 حالة زواج ثانٍ في المحافظة خلال العام نفسه.

وفي المقابل، سجلت أربيل 17,591 حالة زواج و3,878 حالة طلاق، إضافة إلى 45 حالة زواج ثانٍ، بينما شهدت دهوك 12,199 حالة زواج و2,033 حالة طلاق، إلى جانب 24 حالة زواج ثانٍ.

أما كركوك وكرميان، فلم تسجلا أي حالات زواج ثانٍ، فيما بلغ عدد الزيجات فيهما 2,706 حالات، مقابل 728 حالة طلاق.

وتعكس هذه الأرقام ارتفاع الإقبال على الزواج في السليمانية رغم التحديات الاقتصادية والاجتماعية، إلا أن ارتفاع معدلات الطلاق يثير تساؤلات حول مدى استقرار العلاقات الزوجية في ظل الظروف الحالية.

في حين يرى متخصصون، أن "العوامل الاقتصادية والتغيرات الاجتماعية تؤدي دوراً بارزاً في زيادة حالات الطلاق، بينما تبقى نسبة الزواج الثاني محدودة مقارنة بإجمالي الزيجات، ما يشير إلى استمرار الزواج الأحادي كخيار أساسي لدى الأزواج في الإقليم.