السليمانية تتصدر محافظات الإقليم والعراق في المساحات الخضراء

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الحدائق في بلديات السليمانية، يوم الأحد، أن نسبة المساحات الخضراء في المدينة تتفوق على جميع محافظات إقليم كوردستان والعراق.

وقال بهروز سالار، مدير حدائق السليمانية، في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "نسبة المساحات الخضراء في مدينة السليمانية قريبة من المعايير العالمية، حيث تحتوي المدينة على أكثر من 506 حدائق، و7 منتزهات كبرى، و85 شارعًا رئيسيًا مزينًا بالأشجار، وأكثر من مليوني شجرة".

وأشار سالار إلى أن نسبة المساحات الخضراء في السليمانية هي الأعلى في الإقليم والعراق، مع استمرار زيادة هذه النسبة.

وأكد أنه من المخطط زراعة أكثر من 10 آلاف شجرة كبيرة خلال خريف هذا العام.

وتُعد السليمانية من المدن الرائدة في الحفاظ على البيئة والمساحات الخضراء داخل إقليم كردستان العراق، ومع نمو المدينة وزيادة التوسع العمراني، تعمل الجهات المعنية على الحفاظ على التوازن البيئي من خلال توسيع المساحات الخضراء داخل المدينة.