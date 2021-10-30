السليمانية تتصدر أعلى كميات أمطار كوردستان خلال 24 ساعة

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الانواء الجوية والرصد الزلزالي في اقليم كوردستان، اليوم السبت، عن كميات الامطار التي هطلت على مدن الاقليم خلال الساعات الـ 24 الماضية، فيما أظهرت أن السليمانية كانت الاعلى بنسبة الهطول.

وقالت المديرية في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن مدن وبلدات اقليم كوردستان شهدت هطول امطار رعدية خلال 24 ساعة الماضية، مشيرة الى ان نسبها كانت كالتالي:

أربيل / قطرات

السليمانية / 11.5 ملم

دهوك / قطرات

كركوك / 5 ملم

حلبجة / 6.5 ملم

ميركسور/ 0.2 ملم

جمجمال / 3.7 ملم

بازيان وبنجوين / 5.8 ملم

جوارتا وياخسمر / 7.5 ملم

زاخو / 0.7 ملم

كاني ماسي / 1.2 ملم

ميدان / 4.2 ملم

طويلة / 10.5 ملم

بيارة / 7.5

سيروان / 9.5 ملم

وليلة أمس بدأت الثلوج بالتساقط في المناطق الجبلية باقليم كوردستان يرافقها موجة أمطار وذلك مع أول انخفاض طرأ على درجات الحرارة.