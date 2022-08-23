سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

السليمانية تتخذ قراراً نهائياً بشأن كاميرات مراقبة سير المركبات  

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-08-23T10:32:43+0000
السليمانية تتخذ قراراً نهائياً بشأن كاميرات مراقبة سير المركبات  

شفق نيوز/ رفض مجلس محافظة السليمانية، اليوم الثلاثاء، تنفيذ مشروع وضع كاميرات مراقبة سير المركبات، وطلب من المحافظ منع تنفيذه بأغلبية اعضائه.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن  مجلس محافظة السليمانية عقد، اليوم، اجتماعا لاتخاذ قرار نهائي بشأن مصير كاميرات المراقبة الخاصة بمركبات السير، بحضور لجنة من مديرية مرور المحافظة.

وبين ان الجلسة كانت علنية، وحضرها أيضا ممثلون عن منظمات المجتمع المدني، وقد تم بثها بصورة مباشرة عبر وسائل الإعلام.

وبين أن المجلس اتخذ قراره النهائي القاضي برفض المشروع، بعد أن قدم 16 عضواً في  14 من الشهر الجاري مذكرة تطالب بإلغاء عقد الشركة مع وزارة الداخلية .

وقامت إحدى الشركات بتركيب 225 كاميرا لمراقبة سرعة سير المركبات، فيما رأى عدد من النواب أن هذا الإجراء سيجعل من المواطنين "مستأجرين حكوميين".

related

تسجيل حالة وفاة خامسة بكورونا في السليمانية

Date: 2020-06-07 13:42:32
تسجيل حالة وفاة خامسة بكورونا في السليمانية

سقوط عنصر أمن ضحية وحرق مبانٍ حكومية بتجدد الاحتجاجات في السليمانية

Date: 2020-12-08 11:51:47
سقوط عنصر أمن ضحية وحرق مبانٍ حكومية بتجدد الاحتجاجات في السليمانية

السليمانية تعلن جملة اجراءات للوقاية من كورونا

Date: 2020-03-13 11:09:23
السليمانية تعلن جملة اجراءات للوقاية من كورونا

السليمانية تسجل 8 حالات وفاة جديدة بكورونا

Date: 2020-06-25 10:13:32
السليمانية تسجل 8 حالات وفاة جديدة بكورونا

محتجو السليمانية يصعّدون ويقطعون طرقاً رئيسية والمرور توجه نداءً

Date: 2021-11-23 08:31:55
محتجو السليمانية يصعّدون ويقطعون طرقاً رئيسية والمرور توجه نداءً

السليمانية تعطل الدوام الرسمي 28 يوما في المدارس

Date: 2020-02-25 13:09:45
السليمانية تعطل الدوام الرسمي 28 يوما في المدارس

كوردستان يعلن اصابة طفل بفيروس كورونا

Date: 2020-03-18 18:11:00
كوردستان يعلن اصابة طفل بفيروس كورونا

السليمانية تتحرك للحد من ارتفاع أسعار الخبز وتطالب بتوسيع صلاحيات الحكومات المحلية

Date: 2022-03-12 17:19:50
السليمانية تتحرك للحد من ارتفاع أسعار الخبز وتطالب بتوسيع صلاحيات الحكومات المحلية