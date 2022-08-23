السليمانية تتخذ قراراً نهائياً بشأن كاميرات مراقبة سير المركبات  

شفق نيوز/ رفض مجلس محافظة السليمانية، اليوم الثلاثاء، تنفيذ مشروع وضع كاميرات مراقبة سير المركبات، وطلب من المحافظ منع تنفيذه بأغلبية اعضائه.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن مجلس محافظة السليمانية عقد، اليوم، اجتماعا لاتخاذ قرار نهائي بشأن مصير كاميرات المراقبة الخاصة بمركبات السير، بحضور لجنة من مديرية مرور المحافظة.

وبين ان الجلسة كانت علنية، وحضرها أيضا ممثلون عن منظمات المجتمع المدني، وقد تم بثها بصورة مباشرة عبر وسائل الإعلام.

وبين أن المجلس اتخذ قراره النهائي القاضي برفض المشروع، بعد أن قدم 16 عضواً في 14 من الشهر الجاري مذكرة تطالب بإلغاء عقد الشركة مع وزارة الداخلية .

وقامت إحدى الشركات بتركيب 225 كاميرا لمراقبة سرعة سير المركبات، فيما رأى عدد من النواب أن هذا الإجراء سيجعل من المواطنين "مستأجرين حكوميين".