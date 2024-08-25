السليمانية تتخذ إجراءات وقائية خوفاً من تفشي الكوليرا

شفق نيوز/ أكدت مديرية الوقاية الصحية في السليمانية، ضمن إقليم كوردستان، يوم الأحد، عدم تسجيل أي حالة إصابة بالكوليرا غير التي تم الإعلان عنها رسمياً، مطالبة من المواطنين اتخاذ الإجراءات الوقائية.

وقال الدكتور رزكار علي، مدير الوقاية الصحية في السليمانية، خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن "فصل الصيف في كل المناطق يشهد زيادة في حالات الإسهال والقيء وإحدى نتائج هذه الحالات هي الكوليرا خصوصاً وأن المرض موجود في أغلب المناطق العراقية والمجاورة لمحافظة السليمانية".

وأضاف علي، أن المديرية شكلت فريقاً مؤلفاً من أكثر من 200 مختص في هذا المجال، لمواجهة هذه الأمراض التي عادة ما تنشط في فصل الصيف وقد تم تحديد بعض الأسباب ومنها مشكلة المياه حيث أن عدم توفر الماء للمواطنين والأحياء في السليمانية والتي تقدر بنحو 40٪".

وبحسب علي، قررت اللجنة وبالتعاون مع قائمقامية السليمانية، غلق كل مصادر المياه غير الصحية وغير المرخصة، كما ومنعت اللجنة التعامل بالخضروات في الأماكن العامة، كون أغلبها يتم سقيها بالمياه الثقيلة وقد تكون سبباً في نقل المرض.

وطالب مدير الوقاية الصحية، المواطنين بـ"توخي الحذر في استخدام المياه وعدم شرائه إلا من الجهات المعروفة والمرخصة، وكذلك عدم تناول الخضروات والفواكه إلا بعد التأكد من غسلها جيداً"، كما دعا رجال الدين إلى أخذ دورهم في "توعية المواطنين من اتخاذ الإجراءات الوقائية لحماية أنفسهم".