السليمانية تتخذ إجراءات عاجلة لمواجهة الأمطار وتخصص رقم طوارئ

شفق نيوز- السليمانية

كشف زردشت رفيق، مسؤول إعلام رئاسة بلديات محافظة السليمانية، اليوم الاثنين، عن وضع 109 عناصر من كوادر حماية البيئة و31 آلية خدمية في حالة استعداد تام للتدخل السريع ضمن حدود 44 بلدية تابعة للمديرية لمواجهة الأمطار.

وقال رفيق، لوكالة شفق نيوز، إن "الفرق الميدانية في جميع البلدات وضعت في حالة جاهزية للتعامل مع أي طارئ يواجه المواطنين أو الأماكن العامة، بما يشمل انسداد المجاري، تدفق المياه إلى المنازل، ارتفاع منسوب السيول، أو أي مخاطر أخرى قد تنجم عن الظروف الجوية".

وأشار إلى أن "سكان المناطق الخاضعة لعمل البلديات يمكنهم الاتصال على أرقام البلديات الخاصة بكل منطقة في حال حدوث أي حالة طارئة، مؤكداً أن الفرق المختصة ستباشر بمعالجة المشكلة فوراً لضمان سلامة المواطنين وحماية المرافق العامة".

في المقابل، حذّر مركز التنسيق المشترك لمحافظة السليمانية (P.JCC)، المواطنين من أي حالات طارئة أو وقوع مخاطر مفاجئة مثل انسداد المجاري أو تجمع المياه في المنازل والأماكن العامة، داعياً إلى الاتصال مباشرة على الرقم 100 للتعامل السريع مع أي طارئ.

وأوضح المركز في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "في حال حدوث أي خطر يتعلق بالفيضانات أو تجمع المياه أو أي حادث غير مرغوب فيه، يمكن الاتصال بالخط الساخن رقم (100)، الذي يعمل على مدار الساعة لمدة 24 ساعة لتقديم الدعم والإغاثة الفورية".

ولفت المركز إلى "أهمية التعاون بين المواطنين والفرق المختصة لضمان سلامة الأفراد وحماية الممتلكات العامة والخاصة".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت مديرية الأنواء الجوية في السليمانية، كمية الأمطار الهاطلة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مؤكدة تسجيل أكثر من 15 ملم في مركز المدينة.

وبشأن المعدل التراكمي للأمطار منذ بداية الموسم، أوضحت المديرية، أن مجموع ما سُجِّل حتى الآن وصل إلى 74.7 ملم، في حين بلغ المعدل خلال الفترة نفسها من العام الماضي وحتى شهر كانون الأول 140.3 ملم.