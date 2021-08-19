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السليمانية تتحرك لإستيراد "البنزين" من إيران لتدارك إرتفاع الأسعار

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-08-19T09:16:22+0000
السليمانية تتحرك لإستيراد "البنزين" من إيران لتدارك إرتفاع الأسعار

شفق نيوز/ صرّح محافظ السليمانية هفال ابو بكر يوم الخميس بأن الحكومة المحلية في المحافظة تسعى وبالتنسيق مع حكومة الإقليم والحكومة الإتحادية لزيادة استيراد مادة البنزين من إيران لتدارك الارتفاع الحاصل بوقود السيارات.

وقال ابو بكر في تصريح أدلى به للصحفيين اليوم ، إن قضية التحكم بأسعار البنزين، و الوقود ليست من صلاحيات الحكومة المحلية، ولكننا حاليا ننسق مع حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، ومع الأخوة التجار في سعي للسيطرة على أسعار البنزين والحد من ارتفاعها.

وأضاف أن وزارة الثروات الطبيعية قررت اعتباراً من الأسبوع المقبل تخفيض أسعار الوقود والمحروقات، مردفا بالقول "نحن ننتظر دخول هذا القرار حيز التنفيذ".

وبما يتعلق بارتفاع أسعار الخبز وغاز الطهي قال المحافظ إنه "ستتم مناقشة هذا الموضوع في جلسة مجلس الوزراء المقبلة، وإيجاد حل لهذه القضية".

وذكر أيضا أن ارتفاع أسعار الغاز له علاقة بأسعار الدولار، وان سعر الغاز ارتفع ولن نسمح بارتفاعه أكثر.

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