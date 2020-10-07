السليمانية تتحرك بشكل عاجل لاحتواء وفيات كورونا المتزايدة

شفق نيوز/ اعلنت مديرية صحة السليمانية، الأربعاء، تشكيل لجنة خاصة للتحقيق بارتفاع وفيات المصابين فيروس كورونا في المحافظة، التي كانت بؤرة تفشي الفيروس في إقليم كوردستان، كما سجلت اولى حالات الوفيات في الوباء في الإقليم.

وقال هیرش سید سلیم نائب مدیر صحة السلیمانیة لوکالة شفق نیوز، "حتى الآن الفيروس تحت السيطرة، ونسبة انتشاره أقل من بقية المحافظات، لكن هناك زيادة في الوفيات وعليه تم تشكيل تلك اللجنة التي تتكون من أطباء ومختصین".

ومنذ تفشي الفيروس سجلت السليمانية إصابة ١٦٨٤٢ شخصاً، تعافى منهم ١٠٤٨٩، وتوفي ٩٥٣ آخر.

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، رفض محافظ السليمانية إعادة فرض حظر التجوال، مؤكداً عدم الحاجة لهذا الإجراء كون الفيروس "تفشى بشكل كامل، ومن النادر وجود منزل في المحافظة لم تسجل فيه إصابات".

وارجع هفال ابو بكر ارتفاع معدل الوفيات بالمحافظة جراء الجائحة الى اقبال المصابين بالفيروس من باقي مناطق اقليم كوردستان، والعراق وحتى ايران على العلاج في السليمانية.



