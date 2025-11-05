السليمانية تتجاوز المعدل العالمي في نسبة المساحات الخضراء

شفق نيوز- السليمانية

كشفت رئاسة بلدية السليمانية، يوم الأربعاء، عن تحقيق المحافظة إنجازاً بيئياً لافتاً بتجاوزها المعايير العالمية في نسبة المساحات الخضراء.

وقال بهروز سالار، مدير الحدائق في رئاسة بلدية محافظة السليمانية، لوكالة شفق نيوز، إن "محافظة السليمانية تجاوزت المقاييس العالمية في المساحات الخضراء، إذ بلغت النسبة حالياً 23.6% من المساحة الكلية للمحافظة، متخطية المعدل العالمي المحدد بنحو 20%".

وأضاف أن "هذه النسبة تمثل من إجمالي مساحة السليمانية البالغة 143 مليون متر مربع، لتصبح بذلك المحافظة الأولى على مستوى العراق في حجم المساحات الخضراء"، مشيراً إلى أن "الرقم مرشح للارتفاع خلال الفترة المقبلة بعد إتمام عدد من المشاريع الخضراء المدرجة ضمن الخطة السنوية لبلدية المحافظة".

وثمّن سالار، الجهود الكبيرة التي تبذلها الجهات الحكومية والمنظمات البيئية والشخصيات المجتمعية في دعم مشاريع التشجير والتجميل الحضري، مؤكداً أن هذا التعاون كان عاملاً أساسياً في الوصول إلى هذا الإنجاز الكبير الذي يعزز من هوية السليمانية كمدينة خضراء وصديقة للبيئة.

كما أشار مدير الحدائق، إلى أن "محافظة السليمانية واجهت هذا العام تحديات صعبة تمثلت في التغيرات المناخية، وقلة الأمطار، ومشكلة تأخر صرف الرواتب، ومع ذلك لم تتوقف الأعمال في تطوير الحدائق والمساحات العامة، ما أثمر عن تحقيق نتائج متميزة على المستوى المحلي والعالمي".

وتابع سالار، قائلاً إن "المساحات الخضراء لا تقتصر أهميتها على الجانب الجمالي فحسب، بل تمثل عنصراً أساسياً في تحسين نوعية الهواء وخفض درجات الحرارة، فضلاً عن دورها في تعزيز الصحة النفسية للمواطنين وتوفير أماكن ترفيهية آمنة للعائلات والأطفال".

وختم حديثه بالقول إن "بلدية السليمانية تضع ضمن خططها المستقبلية التوسع في مشاريع الزراعة الحضرية وإنشاء حدائق جديدة في الأحياء السكنية والمناطق المحيطة بالمدينة، بما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة وتحقيق بيئة حضرية صحية ومتوازنة".

وبحسب حديث سابق، لمديرية الحدائق في بلديات السليمانية، فإن نسبة المساحات الخضراء تتفوق على جميع محافظات إقليم كوردستان والعراق كافة.

وتُعد السليمانية من المدن الرائدة في الحفاظ على البيئة والمساحات الخضراء داخل إقليم كوردستان العراق، ومع نمو المدينة وزيادة التوسع العمراني، تعمل الجهات المعنية على الحفاظ على التوازن البيئي من خلال توسيع المساحات الخضراء داخل المدينة.