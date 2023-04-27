السليمانية تبيع قطع أراضٍ لتمويل مشروع إستراتيجي

شفق نيوز/ أعلن الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات "قيوان"، اليوم الخميس ، أن 60% من الأعمال الخاصة بطريق 100 متري في محافظة السليمانية قد اكتملت ، وأن هناك جهوداً لحل المشاكل التي تواجه العمل والمتمثلة بتوفير السيولة المالية.

وقال فخر شيخ الطيب الرئيس التنفيذي للمشروع خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز ، إن "هذا المشروع يعد من المشاريع الاستراتيجية لمدينة السليمانية، وقد تم الانتهاء من معظم الأعمال ويمكن تقدير معدل الإنجاز بـ 60 بالمائة".

وأضاف أن "هناك بعض الجهود لحل المشاكل التي تواجه المشروع، ونحن متفائلون بالجهود"، منوها إلى أنه "بسبب موسم الأمطار توقف العمل وسيتم استئنافه الأسبوع المقبل".

وعن محاولات حل مشكلة السيولة النقدية اكد الرئيس التنفيذي للمشروع، ان بلدية السليمانية ستبيع بعض الأراضي المملوكة لها و ستُخصص اثمان تلك الأراضي للمشروع.

وفي 11 تموز / يوليو 2020 ، وضع رئيس وزراء إقليم كوردستان العراق مسرور بارزاني حجر الأساس لطريق (100) متر في السليمانية، والذي أعيد تسميته فيما بعد بشارع بابان.