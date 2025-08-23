السليمانية تبدأ تعويض "المواطنين والسياح" المتضررين من الاشتباكات

شفق نيوز- السليمانية

أعلنت إدارة محافظة السليمانية، يوم السبت، مباشرة لجنة التعويضات عملها لتعويض المواطنين والسياح عن الأضرار التي لحقت بهم جراء المواجهات المسلحة التي شهدتها المدينة ليلة الخميس الماضي.

وقال نائب المحافظ، رئيس اللجنة شاهو عثمان، لمراسل وكالة شفق نيوز، إن اللجنة قد تم تشكيلها لتعويض المتضررين من المواجهات المسلحة، بتوجيه من رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني بافل طالباني.

وبيّن عثمان، إن بافل طالباني قدّم اعتذاره ومواساته لكل المواطنين الذين تضرروا جراء الأحداث، مؤكداً أنّ الإجراءات الأمنية جاءت في إطار فرض القانون وإبعاد السلاح عن الأحياء السكنية وحماية الاستقرار في المدينة.

وأوضح أن اللجنة التي تم تشكيلها باشرت منذ اليوم أعمالها الميدانية، حيث قامت بزيارة مواقع متضررة لتقدير حجم الأضرار وتشخيص نسب التعويض.

وأضاف أن التعويضات ستشمل جميع المدنيين والسياح، سواء عبر مبالغ مالية مباشرة أو عبر إعادة ترميم المباني والمحال والعجلات المتضررة.

وأكد نائب المحافظ أن اللجنة "ستعمل باحترافية عالية ووفق آليات شفافة"، لافتاً إلى أنّها ستواصل خلال اليومين المقبلين زياراتها الميدانية إلى جميع المناطق المتضررة، تمهيداً للشروع بتنفيذ قرارات التعويض.

وختم عثمان تصريحه بالتأكيد على حرص إدارة السليمانية على إنصاف المتضررين وإعادة الحياة إلى طبيعتها، بما يرسّخ ثقة المواطنين بقدرة المؤسسات الرسمية على حماية حقوقهم وتعويض خسائرهم.

وشهدت السليمانية اشتباكات مسلحة بين القوات الأمنية وعناصر حماية لاهور شيخ جنكي ليلة الخميس/الجمعة، إثر صدور أمر قضائي بإلقاء القبض عليه.

وأسفرت الاشتباكات عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة عشرة آخرين، قبل أن يتم اعتقال شيخ جنكي وشقيقيه بولاد وآسو بعد اقتحام مقر حزب جبهة الشعب في فندق لالزار.

وأسفرت تلك الاشتباكات عن أضرار مادية في منازل ومحال مدنية فضلا عن مركبات المواطنين والسائحين القادمين من محافظات عراقية عدة.