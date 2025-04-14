السليمانية.. بدء بتعويض أصحاب محال سوق دارەسووتاوه المحروق

شفق نيوز/ أُعلن مكتب قوباد طالباني في السليمانية، يوم الاثنين، بدء عملية تعويض أصحاب المحال المتضررة في سوق دارەسووتاوه، مؤكداً أن أصحابها سيتسلّمون التعويض دفعة واحدة.

وقال عطاء محمد، مسؤول مكتب قوباد طالباني، لوكالة شفق نيوز: "بدأنا اليوم عملية تعويض أصحاب محال سوق دارەسووتاوه في السليمانية، باستخدام أسرع آلية لتعويض المتضررين".

وأوضح أن "106 من أصحاب المحال حضروا اليوم، وهم يمثلون 133 محلاً متضرراً، بالإضافة إلى خمسة أماكن لبيع الوجبات السريعة".

وأضاف محمد، أن "مجموع مبالغ التعويضات وصل حتى الآن إلى مليار دينار عراقي"، مشيراً إلى أن "المبالغ توزع على أصحاب المحال بحسب مساحة المحل وحجم الأضرار المسجلة، وذلك بناءً على قرار لجنة التعويض التي قامت بتقييم الخسائر".

يُذكر أن حريقاً كبيراً اندلع صباح يوم السبت، الخامس من نيسان 2025، في جزء من السوق وبعض محلات المزاد العلني (دارەسووتاوه)، ما أدى إلى احتراق أعداد كبيرة من المحلات.