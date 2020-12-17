السليمانية تبدأ بتصدير الرمان إلى بريطانيا.. صور

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الزراعة في اقليم كوردستان، يوم الخميس، عن تصدير 40 طناً من فاكهة الرمان الى بريطانيا بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة السليمانية.

وقال المتحدث باسم الوزارة حسين حمه كريم لوكالة شفق نيوز، إن "وزارة الزراعة في الاقليم باشرت، اليوم، بخطوة اولى لتصدير فاكهة الرمان بنحو 40 طناً الى بريطانيا"، مبيناً أن هذه الخطوة هي "مرحلة اولى للتصدير".

وأوضح كريم، أن "البرنامج الحكومي لعام 2021 يتضمن تصدير المنتجات الزراعية الاخرى"، مشيراً إلى أنها "مبادرة تساهم في تشجيع المزارعين بزيادة الانتاج واضافة نوعية الى الاقتصاد الزراعي في اقليم كوردستان."