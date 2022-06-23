سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

السليمانية .. تباين اسعار البنزين "همٌّ" يضاف إلى هاجس الحصول عليه

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-06-23T09:54:22+0000
السليمانية .. تباين اسعار البنزين "همٌّ" يضاف إلى هاجس الحصول عليه

شفق نيوز/ أصبح الارتفاع المتواصل في أسعار البنزين والمحروقات بصورة عامة إضافة للتباين الحاصل في الأسعار في محطات تزويد الوقود، هاجسا مقلقا للمواطنين، وبشكل خاص لسائقي سيارات الأجرة والنقل العام وذوي الدخل المحدود في السليمانية. 

امير محمد سائق سيارة أجرة أوضح لوكالة شفق نيوز؛ ان الاسعار مختلفة ومتباينة من محطة لأخرى.

وأضاف محمد؛ أنه يوجد بنزين في عدد من المحطات يباع بـ1200 دينار وكذلك يوجد بنزين يباع بـ800 دينار وبعض الايام يوجد بنزين يباع بـ690 دينار لكن قليل جدا"، متسائلا عن أسباب اختلاف الأسعار ومدى تأثيره على المردود الاقتصادي لهم. 

من ناحيته؛ بيّن هاوري فاخر ان تباين الاسعار اثر بصورة بالغة على الميزانية التي خصصتها لسيارتي كون احيانا اجبر على شراء البنزين بسعر 1200 دينار للتر الواحد واحيانا اشتري البنزين ب800 دينار. 

واردف قائلا؛ ان نوعية البنزين غير مستقرة فاحياناً اشتري البنزين ويكن جيدا ولا تكون هنالك أي مشكلة، وأحيانا أخرى تظهر سلبيات البنزين وتؤثر على سيارتي. 

بدوره؛ أوعز رئيس لجنة الطاقة والتجارة في مجلس محافظة السليمانية كريم علي في تصريح خص به وكالة شفق نيوز أسباب التباين الى تنوع مصادر التجهيز،  مشيرا الى ان البنزين الذي ترسله الحكومة الاتحادية يباع بـ690 ديناراً والبنزين الذي ترسله حكومة الإقليم يباع بـ800 دينار والبنزين التجاري يباع بـ1200 دينار، مؤكدا ان البنزين التجاري لا يمكن السيطرة على سعر البيع. 

واضاف ان لجنة الطاقة اقترحت توحيد سعر البنزين الحكومي المرسل من قبل حكومة المركز والاقليم  ما بين (500 الى 550) دينارا للتر الواحد. 

وعن نوعية البنزين المرسل من حكومة الاقليم اكد علي انه وفقا للفحوصات المختبرية فهو يعد مقبولا وفق المقاييس العامة ولا توجد فيه مشكلة. 

وعن الحالات التي تم تشخيصها و تناولتها بعض وسائل التواصل الاجتماعي عن رداءة النوعية، اكد رئيس لجنة الطاقة أن تلك الحالات كانت في محطة او محطتين وتلك القضية لا ترتقي ان نعمم تلك الحالات على جميع المحطات. 

وأشار إلى ان اللجنة مع دائرة المشتقات النفطية في عمل مستمر لإجراء الفحوصات المختبرية على كل الكميات التي تصل المحافظة وبطريقة علمية.

related

شملت كرميان ورابرين.. حكومة اقليم كوردستان تزود السليمانية وحلبجة بالبنزين

Date: 2022-06-16 11:22:25
شملت كرميان ورابرين.. حكومة اقليم كوردستان تزود السليمانية وحلبجة بالبنزين

بغداد تتنصل عن وعودها وتوقف إرسال البنزين للسليمانية

Date: 2021-12-13 07:11:00
بغداد تتنصل عن وعودها وتوقف إرسال البنزين للسليمانية

"دلتا" تدفع السليمانية للاستعانة بمستشفى طوارئ

Date: 2021-07-22 08:52:41
"دلتا" تدفع السليمانية للاستعانة بمستشفى طوارئ

سبع وفيات في السليمانية بسبب كورونا

Date: 2020-06-29 16:18:39
سبع وفيات في السليمانية بسبب كورونا

جرحى بحادث مروع في السليمانية (صور)

Date: 2022-05-24 22:59:00
جرحى بحادث مروع في السليمانية (صور)

كوادر صحية في السليمانية تعلن إضرابًا مفتوحا لتأخر صرف رواتبها

Date: 2020-06-13 11:40:52
كوادر صحية في السليمانية تعلن إضرابًا مفتوحا لتأخر صرف رواتبها

سقوط عنصر أمن ضحية وحرق مبانٍ حكومية بتجدد الاحتجاجات في السليمانية

Date: 2020-12-08 11:51:47
سقوط عنصر أمن ضحية وحرق مبانٍ حكومية بتجدد الاحتجاجات في السليمانية

تفاصيل جديدة عن تفجير شارع سالم في السليمانية.. صور

Date: 2022-05-12 04:34:38
تفاصيل جديدة عن تفجير شارع سالم في السليمانية.. صور