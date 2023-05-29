السليمانية تباشر بمشروع كاميرات المراقبة رغم الجدل الدائر حوله

شفق نيوز/ دخل مشروع مراقبة سرعة السيارات في السليمانية حيز العمل، صباح اليوم الاثنين، من خلال الكاميرات التي تم نصبها في شوارع المحافظة، وهو مشروع أثار جدلاً.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إنه في تمام الساعة الثامنة من صباح اليوم، باشرت كاميرات مراقبة سرعة المركبات المعروفة كاميرات نظام "بوينت تو بوينت" بتسجيل مخالفات تجاوز السرعة المحددة وفقاً لكل طريق من قبل مديرية المرور.

وبين ان المشروع بدأ بالتنفيذ في طريق طاسلوجة – دوكان، وقد تم نصب 24 كاميرا مراقبة في ذلك الطريق.

واشار الى أنه ووفقا لمديرية مرور السليمانية فإن الغرامات ستبدأ من 70 الف دينار ووصولا إلى 250 الف دينار، ويتم احتساب الغرامة وفقاً للسرعة وعدد المخالفات التي يرتكبها السائق.

وبشأن السيارات التي لا تمتلك لوحات أرقام من محافظات خارج إقليم كوردستان، فقد ذكرت مديرية مرور السليمانية انه توجد نقطة في نهاية طريق دوكان ستجبي الغرامات من تلك السيارات المخالفة بشكل مباشر.

ولفت مراسلنا الى ان سائقي المركبات لا يتمكنون من ملاحظة الكاميرات بصورة واضحة.

وكانت مديرية مرور السليمانية قد اعلنت في وقت سابق عن البدء بالعمل بنظام "بوينت تو بوينت" الخاص بوضع كاميرات مراقبة في شوارع المحافظة لمنع السرعة المفرطة من قبل سائقي المركبات مقابل فرض رسوم وغرامات مالية.

وقوبل هذا القرار برفض كبير من قبل مجلس محافظة السليمانية، وتم رفض المشروع في نهاية العام الماضي وفقا للأمر رقم 10 لسنة 2022 من قبل مجلس المحافظة كون المشروع فيه أضرار للمواطنين وهو مخالف لقانون صلاحيات مجالس المحافظات رقم 3، كون الجهات الحكومية لم تأخذ موافقة مجلس المحافظة حول المشروع.

كما وتم الاعتراض عليه من قبل نواب في مجلس النواب العراقي وبرلمان اقليم كوردستان فضلاً عن منظمات المجتمع المدني كونهم لايجدون ضرورة لتنفيذ المشروع