السليمانية تباشر بتوزيع النفط الابيض على العوائل اعتباراً من يوم غد

شفق نيوز/ اعلنت مديرية توزيع المشتقات النفطية في السليمانية بإقليم كوردستان، يوم الاحد، عن المباشرة بتوزيع مادة النفط الابيض اعتبارا من يوم غد الاثنين.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنها ستشرع بتوزيع مادة النفط الابيض على العوائل في قضاء بشدر والمناطق التابعة له، اعتبارا من يوم غد الاثنين الأول من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.

وبينت ان حصة كل عائلة هي ٢٠٠ لتر من النفط بسعر ٥٥ الف دينار.

وتعتمد العوائل في اقليم كوردستان على مادة النفط الابيض وللتدفئة خلال فصل الشتاء الذي تنخفض فيه درجات الحرارة الى معدل يختلف عن باقي المحافظات العراقية.