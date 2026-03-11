السليمانية.. بيشمركة "السەنگەر" يعلنون إضراباً عاماً عن الطعام

شفق نيوز- السليمانية

أعلن عدد من بيشمركة "السەنگەر"، وهم من المقاتلين القدامى الذين أُصيبوا في جبهات القتال أثناء الدفاع عن إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء، شروعهم في إضراب عام عن الطعام اعتباراً من يوم غد الخميس، احتجاجاً على عدم صرف مستحقاتهم المالية، مؤكدين أنهم سيواصلون الإضراب حتى استعادة حقوقهم.

وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده المقاتلون في ساحة الحرية بمدينة السليمانية، تمهيداً لبدء الإضراب، للمطالبة بإعادة مستحقاتهم المالية التي يقولون إنها لم تُصرف لهم منذ فترة طويلة.

وقال برهم نوري، وهو أحد بيشمركة "السەنگەر" وعضو في مجلس المحتجين، خلال المؤتمر الصحفي الذي حضرته وكالة شفق نيوز، إنهم يستعدون في ساحة الحرية لنصب خيمة اعتصام تمهيداً لبدء الإضراب عن الطعام صباح يوم غد الخميس عند الساعة 08:30.

وأضاف نوري أن "الإضراب سيستمر إلى حين تلقي رد رسمي من حكومة إقليم كوردستان بشأن مطالبهم وإعادة مستحقاتهم المالية"، مؤكداً: "لن ننهي الإضراب قبل تحقيق تلك المطالب".

وأشار أيضاً إلى أنهم لن يغادروا ساحة الحرية، مبيناً أن "بيشمركة (السەنگەر) إلى جانب عدد من منتسبي قوات 70 الذين لم يتسلموا رواتبهم منذ نحو عام ونصف، سيواصلون الإضراب العام في الساحة".

وأعلن المقاتلون، مقاطعتهم لأي مظاهر احتفال في فترة الاعتصام، إلى حين حل قضيتهم وصرف مستحقاتهم.