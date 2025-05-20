السليمانية بصدد تدشين أكبر محطة كهرباء شمسية في العراق

شفق نيوز/ أعلنت المديرية العامة لتوزيع الكهرباء في السليمانية، يوم الثلاثاء، عن قرب إطلاق مشروع إنشاء أكبر محطة لتوليد الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية في العراق، بقدرة إنتاجية تصل إلى 50 ميغاواط.

وقال المتحدث باسم المديرية، سيروان محمد، لوكالة شفق نيوز، إن "السليمانية تنتج حاليًا نحو 20 ميغاواط من الكهرباء شهريًا باستخدام منظومات الطاقة الشمسية"، مضيفًا أن "المحافظة تُعدّ الرائدة على مستوى إقليم كوردستان في مجال إنتاج الطاقة المتجددة".

وأوضح، أن "المشروع الجديد سيُباشر العمل عليه الشهر المقبل، وتنفذه شركة لصناعة الإسمنت في السليمانية"، مبينًا أن "المحطة ستكون الأكبر من نوعها على مستوى العراق وكوردستان من حيث القدرة الإنتاجية".

وأشار محمد إلى أن "عدد المشتركين المسجلين رسميًا للاستفادة من الطاقة الشمسية في السليمانية بلغ 740 مشتركًا، إلى جانب عدد غير مسجل من المستخدمين، وجميعهم يسهمون بإنتاج 20 ميغاواط شهريًا من خلال الألواح الشمسية".

وأكد المتحدث أن "هذا المشروع يمثل خطوة استراتيجية في التحول نحو الطاقة النظيفة، ويعزز موقع السليمانية كمركز متقدم في مجال الطاقة المتجددة على مستوى البلاد".