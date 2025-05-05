السليمانية بخطر.. شح المياه في سرجنار يهدد إمدادات الشرب

شفق نيوز/ تواجه محافظة السليمانية أزمة مائية متصاعدة مع اقتراب منابع المياه في منطقة سرجنار من الجفاف، وسط تحذيرات من تداعيات خطيرة على إمدادات مياه الشرب.

وقال المتحدث الرسمي باسم مديرية مياه السليمانية، أمانج جلال، لوكالة شفق نيوز، إن "منسوب مياه سرجنار انخفض بشكل كبير واقترب من حد الجفاف"، مبيناً "ما بين 170 إلى 180 ألف متر مكعب من مياه سرجنار كانت تُستخدم يومياً لتأمين مياه الشرب خلال 24 ساعة، إلا أن هذا الحجم انخفض حالياً، ولم تعد المديرية قادرة على استخدام نفس الكميات".

بدوره، أشار شيروان جمال، مدير مياه المناطق المحيطة بالسليمانية، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إلى أن "هذا العام شهد تراجعاً في مصادر المياه، حيث جفّ عدد من العيون والينابيع والآبار أو أصبحت مهددة بالجفاف"، معللاً السبب إلى "انخفاض معدلات الأمطار، ما أدى إلى عدم تجدد بعض منابع المياه مثل نبع تافان في قضاء قره داغ، الذي جفّ تماماً"، على حد قوله.

وأضاف جمال أن "من أصل 160 عينا وكاريزا في محيط السليمانية، جف نحو 120 منها، كما جفت أو انخفض منسوبات المياه في 95 بئرا من أصل 560".

ومع استمرار هذا التدهور، تحذر الجهات المعنية من تفاقم أزمة المياه في السليمانية، ما لم يتم الإسراع في إيجاد حلول مستدامة وتعزيز الإدارة المتكاملة للموارد المائية في المنطقة.