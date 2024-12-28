السليمانية بالصدارة.. كمية الأمطار المتساقطة في إقليم كوردستان خلال 24 ساعة

شفق نيوز/ أعلنت الأنواء الجوية والرصد الزلزالي في السليمانية، يوم السبت، تسجيل المحافظة أعلى معدل أمطار في إقليم كوردستان خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقال مدير الأنواء، أسو كمال، في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن "معدلات هطول الأمطار في محافظات إقليم كوردستان سجلت تبايناً كبيراً خلال الساعات الـ24 الماضية".

وأضاف، أن "كميات الأمطار في مركز محافظة السليمانية خلال هذا العام وصلت إلى 187 ملم فيما كانت العام الماضي في نفس هذا الوقت 143 ملم ما يسجل زيادة تصل إلى 44 ملم عن العام الماضي".

وبين كمال، أن "قضاء بنجوين سجل أكثر كمية أمطار خلال الساعات الـ24 الماضية حيث وصلت كمية الأمطار إلى 48.4 ملم، بينما كان قضاء دوكان الاقل في المحافظة والذي وصلت كميات الأمطار فيه إلى 3 ملم فقط".

وأشار مدير الانواء إلى أن "هذه الكميات غير المعتادة في بعض المناطق قد تؤدي إلى تأثيرات إيجابية على القطاع الزراعي، لكنها قد تشكل تحديات في مناطق أخرى مثل خطر الفيضانات".

من جهتها، ذكرت وزارة النقل والاتصالات في حكومة إقليم كوردستان، في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن كمية الأمطار بلغت 111.4 ملم في أربيل، وفي السليمانية 318.5 ملم، و144.1 ملم في دهوك، و0.2 ملم في كركوك، و13.7 ملم في كرميان، و153.6 ملم في حلبجة.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه البيانات تأتي ضمن جهودها لمتابعة الأحوال الجوية وتأثيراتها على الأوضاع العامة في الإقليم.

بينما أعلنت المديرية العامة للزراعة في إدارة كرميان عن تسجيل كميات كبيرة من الأمطار في عدد من المناطق خلال الـ24 الساعة الماضية، ما يشير إلى زيادة ملحوظة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، رغم وجود تباين في معدلات الهطول بين المناطق.

ووفقًا للبيان المديرية الذي اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، فقد سجلت منطقة كلار هطول 0.3 ملم من الأمطار خلال يوم واحد، مما رفع الإجمالي السنوي إلى 124.1 ملم، مقارنة بـ76.6 ملم في الفترة نفسها من العام الماضي.

في المقابل، شهدت خانقين كميات أقل حيث بلغت الأمطار المسجلة 2.2 ملم فقط خلال الساعات الأخيرة، ليصل الإجمالي التراكمي لهذا العام إلى 81.8 ملم، مقارنة بـ90. 5 ملم في الفترة نفسها من العام الماضي.

أما منطقة ميدان، فقد سجلت أعلى كمية أمطار في الإدارة بـ7 ملم خلال يوم واحد، ليصل الإجمالي السنوي إلى 164 ملم، مقارنة بـ221. 5 ملم العام الماضي، في حين بلغت الكميات في كفري 1.5 ملم يوم أمس، ليرتفع الإجمالي إلى 96.5 ملم، مقارنة بـ 76.6ملم فقط في نفس المدة العام الماضي.

وتظهر هذه الأرقام وجود تباين ملحوظ بين المناطق، حيث استفادت بعض المناطق من كميات هطول أكبر مقارنة بأخرى، ما يعكس تفاوت توزيع الأمطار في الإدارة.

ويشير هذا التحسن الملحوظ في كميات الأمطار إلى موسم زراعي واعد قد يسهم في دعم القطاع الزراعي واستقرار الموارد المائية، خاصة بعد سنوات من الجفاف الذي أثر على الإنتاج الزراعي في المنطقة، إلا أن التفاوت بين المناطق قد يفرض تحديات إضافية في توزيع الموارد والاستفادة من الأمطار.

وتُبرز هذه الإحصائيات الحاجة إلى مواصلة مراقبة التغيرات المناخية وتطوير خطط استجابة فعّالة، خاصة في ظل الفروقات الكبيرة التي ظهرت في توزيع الأمطار بين محافظات إقليم كوردستان خلال يوم واحد فقط.

ويأتي هذا التقرير في سياق التغيرات المناخية العالمية التي أثرت على أنماط الطقس في العراق وإقليم كوردستان.

وتُظهر الدراسات المناخية تزايد الظواهر الجوية المتطرفة، مثل الأمطار الغزيرة خلال فترة قصيرة، مما يتطلب جهودًا مشتركة لتخفيف الآثار السلبية المحتملة على البنية التحتية والبيئة والزراعة.