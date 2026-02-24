السليمانية.. بافل طالباني يبحث مع باراك وعبدي تنفيذ اتفاق 29 كانون الثاني

شفق نيوز- السليمانية

بحث رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني، بافل جلال طالباني، يوم الثلاثاء، مع توم باراك المبعوث الخاص للرئيس الأميركي دونالد ترمب، وقائد قوات سوريا الديمقراطية، الجنرال مظلوم عبدي، سبل تنفيذ الاتفاق الموقع بين "قسد" والحكومة السورية، ومستجدات الأوضاع في سوريا.

وذكر بيان للاتحاد الوطني الكوردستاني، ورد لوكالة شفق نيوز، أن الاجتماع عُقد في منطقة دباشان، بحضور قوباد طالباني، عضو المكتب السياسي للاتحاد، حيث جرى التأكيد على أهمية تنفيذ اتفاق 29 كانون الثاني/ يناير 2026 بين قوات سوريا الديمقراطية والحكومة السورية، والعمل على إزالة العراقيل التي تعترض تنفيذ بنوده.

وأضاف البيان، أن المجتمعين شددوا على ضرورة احترام حقوق جميع المكونات في سوريا، مؤكدين أهمية تعزيز الاستقرار ودعم الجهود الرامية إلى بناء دولة سورية فاعلة وقادرة على أداء دورها في المنطقة والمجتمع الدولي.

وأشار البيان إلى أن الحضور أبدوا استعدادهم للمساهمة في دعم المسار السياسي والاستقرار في سوريا، بما يخدم التعايش المشترك ويحفظ حقوق جميع الأطراف.

وقبل قليل، استقبل بافل جلال طالباني، توم باراك، في دباشان ضمن محافظة السليمانية، وجرى في اللقاء التشديد على ضرورة إزالة عراقيل تشكيل حكومتي الإقليم والاتحادية.

وكان المبعوث الأميركي قد التقى في وقت سابق اليوم في العاصمة بغداد برئيس حكومة تصريف الأعمال محمد شياع السوداني، قبل أن ينتقل إلى أربيل عاصمة إقليم كوردستان حيث التقى بالزعيم الكوردي مسعود بارزاني، ورئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، ورئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني.