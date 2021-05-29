السليمانية.. "بازار مأكولات" ريعه لليتامى والفقراء

شفق نيوز/ نظم "كروب الاخوة المتطوعين" في مدينة السليمانية بإقليم كوردستان، بازاراً خيرياً بهدف دعم اليتامى والأطفال.

وقالت نيان عبدالله مسؤولة الكروب لوكالة شفق نيوز، "اقمنا اقمنا بازارا ً للمأكولات المتنوعة والحلويات والعصائر في الساعة 6 مساء في حديقة بارك ازادي ويتم بيعها من قبل 50 متطوعاً من الشباب والشابات وسيكون ريعها لدعم الاطفال المحتاجين والفقراء واليتامى في مدينة السليمانية".

وقالت المواطنة نيكار عبدالرحمان التي زارت البازار مع عائلتها لوكالة شفق نيوز، "انا سعيدة بزيارتي لهذه البادرة الخيرة لمساعدة الاطفال المتعففين مع عائلتي واردنا ان نقدم ولو شيئا بسيطا يدعم هذا المشروع الانساني واتمنى ان يكون هناك مبادرات مجتمعية واخلاقية لتقديم ما هو افضل للفئة التي تحتاج الى دعم ومساندة".