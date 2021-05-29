سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

السليمانية.. "بازار مأكولات" ريعه لليتامى والفقراء

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-05-29T15:57:27+0000
السليمانية.. "بازار مأكولات" ريعه لليتامى والفقراء

شفق نيوز/ نظم "كروب الاخوة المتطوعين" في مدينة السليمانية بإقليم كوردستان، بازاراً خيرياً بهدف دعم اليتامى والأطفال.

وقالت نيان عبدالله مسؤولة الكروب لوكالة شفق نيوز، "اقمنا اقمنا بازارا ً للمأكولات المتنوعة والحلويات والعصائر في الساعة 6 مساء في حديقة بارك ازادي ويتم بيعها من قبل 50 متطوعاً من الشباب والشابات وسيكون ريعها لدعم الاطفال المحتاجين والفقراء واليتامى في مدينة السليمانية".

وقالت المواطنة نيكار عبدالرحمان التي زارت البازار مع عائلتها لوكالة شفق نيوز، "انا سعيدة بزيارتي لهذه البادرة الخيرة لمساعدة الاطفال المتعففين مع عائلتي واردنا ان نقدم ولو شيئا بسيطا يدعم هذا المشروع الانساني واتمنى ان يكون هناك مبادرات مجتمعية واخلاقية لتقديم ما هو افضل للفئة التي تحتاج الى دعم ومساندة".

related

أول "بازار" نسوي في السليمانية لدعم المرأة الكوردية.. صور

Date: 2021-02-18 12:36:07
أول "بازار" نسوي في السليمانية لدعم المرأة الكوردية.. صور

صور .. حريق "كبير" يلتهم 300 دونم في السليمانية

Date: 2021-05-22 11:22:50
صور .. حريق "كبير" يلتهم 300 دونم في السليمانية

السليمانية تعلن العثور على جثة امرأة واعتقال قتلة شابين بالسلاح الأبيض

Date: 2020-11-14 09:55:26
السليمانية تعلن العثور على جثة امرأة واعتقال قتلة شابين بالسلاح الأبيض

صحة السليمانية تتوقع انتكاسة جديدة بكورونا بعد دخول "الدراويش"

Date: 2020-07-10 12:37:56
صحة السليمانية تتوقع انتكاسة جديدة بكورونا بعد دخول "الدراويش"

السليمانية تتابع بيع أقنعة الوقاية وتحذر من رفع الأسعار

Date: 2020-02-22 19:34:43
السليمانية تتابع بيع أقنعة الوقاية وتحذر من رفع الأسعار

إعتقال رئيس مؤسسة "ناليا" في مطار السليمانية بعد عودته من السويد

Date: 2020-12-25 08:57:06
إعتقال رئيس مؤسسة "ناليا" في مطار السليمانية بعد عودته من السويد

السليمانية تعزز تدابيرها الوقائية ضد كورونا بإخضاع فئة للفحص

Date: 2020-03-21 12:53:02
السليمانية تعزز تدابيرها الوقائية ضد كورونا بإخضاع فئة للفحص

حريق "هائل" بانفجار محطة وقود شرق السليمانية

Date: 2019-10-03 08:19:08
حريق "هائل" بانفجار محطة وقود شرق السليمانية