السليمانية.. بازار خاص لدعم عائلات الشهداء لتمكينهم اقتصادياً وإبراز إبداعاتهم الفنية (صور)

شفق نيوز/ نظمت مؤسسة في السليمانية، بالتعاون مع مديرية بلدية المدينة، يوم الخميس، بازاراً خاصاً لدعم عائلات الشهداء، بهدف تعزيز دورهم الاقتصادي والاجتماعي.

ويستمر البازار لمدة يومين، ويتيح للأسر فرصة عرض منتجاتهم اليدوية، بما في ذلك الحرف اليدوية الدقيقة واللوحات الفنية، في خطوة تسعى لإبراز مواهبهم وتوفير مصدر دخل لهم.

ويقول محمود سرمردي، مسؤول إعلام مؤسسة الشهداء الكوردستانية لوكالة شفق نيوز، إن "البازار يأتي كجزء من مبادرة موجهة حصراً لهذه الأسر ، بما في ذلك الأبناء، الأزواج، والأقارب، لتمكينهم من عرض وبيع منتجاتهم الإبداعية".

وأوضح أن "الموقع قد تم اختياره بالتنسيق مع مديرية بلدية السليمانية، وأن جميع العائدات ستذهب مباشرة إلى المشاركين من أسر الشهداء".

وتُعد البازارات التي تنظمها مؤسسة الشهداء وسيلة لإبراز المواهب والإبداعات التي يتمتع بها أفراد هذه العائلات، وتشجيعهم على الاستقلال الاقتصادي.