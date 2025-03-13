السليمانية.. انفجار غاز يسفر عن خسائر مادية في رانية (صور)

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الدفاع المدني في قضاء رانية التابع لإدارة رابرين بمحافظة السليمانية، يوم الخميس، عن وقوع انفجار غاز في أحد منازل حي "القلعة الجديدة"، ما أدى إلى تدمير محتويات المنزل بالكامل، دون تسجيل أي خسائر بشرية.

وأفاد بيان صادر عن مديرية الدفاع المدني في إدارة منطقة "رابرين"، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، بأن الحادث وقع في تمام الساعة الـ 11:25 قبل الظهر، نتيجة تسرب الغاز من أسطوانة داخل المنزل، والذي أدى إلى وقوع الانفجار بعد تشغيل المدفأة.

وأكدت الفرق المتخصصة التي هرعت إلى موقع الحادث، أن السبب الرئيسي للانفجار كان تسرب كميات كبيرة من الغاز داخل المنزل، وهو ما تسبب في أضرار مادية جسيمة، شملت انهيار أجزاء داخلية من المنزل وتلف الأثاث والممتلكات.

ودعا الدفاع المدني المواطنين إلى ضرورة اتخاذ تدابير السلامة عند استخدام أسطوانات الغاز، والتأكد من إغلاقها بشكل محكم بعد الاستخدام، تجنبًا لوقوع حوادث مماثلة قد تؤدي إلى خسائر أكبر.