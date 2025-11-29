السليمانية.. انطلاق ملتقى الفن والفلكلور لبحث ومناقشة الثقافة الكوردية (صور)

شفق نيوز- السليمانية

احتضنت مدينة السليمانية، يوم السبت، ملتقى الفن والفلكلور، الذي تقيمه اللجنة العلمية للثقافة والفنون، بمشاركة واسعة من شخصيات ثقافية وسياسية وأدبية وفنية من مختلف أنحاء إقليم كوردستان، وبحضور وزير الثقافة وعدد من المسؤولين والمختصين.

ويستمر الملتقى لمدة يومين، تتضمن جلسات بحثية وعروضاً معرفية تناقش تاريخ الثقافة الكوردية وفلسفتها، إضافة إلى عروض فنية تُبرز جوانب من الفلكلور الكوردي وتنوعه. كما يشارك في أعمال الملتقى مجموعة من الباحثين والمهتمين بالشأن الثقافي، الذين سيقدمون أوراقًا ودراسات حول الحفاظ على التراث الثقافي وتطويره.

وفي هذا الصدد، قال رئيس اللجنة العلمية للملتقى الدكتور هاردي مهدي، لوكالة شفق نيوز، إن "هذا الحدث يمثل منصة مهمة لبحث السياسة الثقافية في الإقليم وتعزيز الحوار بين المؤسسات الثقافية المبدعين".

وأشار إلى أن "جلسات اليوم الأول انطلقت في الساعة العاشرة من صباح اليوم في قاعة رامادا، وتتضمن محاضرات وندوات رفيعة المستوى بحضور وزراء في حكومة الإقليم، ومحافظ السليمانية، ومسؤولين من مؤسسات الدولة والهيئات الإدارية".

وأضاف مهدي، أن "المشاركين سيحظون بفرصة الاستفادة من التجارب والخبرات التي سيعرضها أبرز المختصين الحاضرين، كما سيشكل الملتقى مساحة تواصل مهمة لوسائل الإعلام مع الشخصيات المشاركة".