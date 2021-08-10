السليمانية.. انطلاق معرض "صنع في العراق" بمشاركة 45 شركة (صور)

شفق نيوز/ انطلقت فعاليات معرض السليمانية للصناعات الوطنية، يوم الثلاثاء، بمشاركة 45 شركة عراقية من مختلف الاختصاصات الصناعية والغذائية، في خطوة لتشجيع المستهلك المحلي على دعم الإنتاج الوطني.

وقالت منظمة المعرض الوطني للصناعات العراقية، ازهار الجنابي، لوكالة شفق نيوز، إن "تشجيع القطاع الصناعي العراقي ودعمه يحتاج الى تعاون الحكومة مع المواطن وتأسيس نظام اقتصادي وطني حقيقي".

وأضافت أن "هذه المعارض هي بوابة اقتصادية للتعارف بين الشركات العراقية والمستثمرين في اقليم كوردستان".

من جانبه، نائب شركة الفارس التابعة لوزارة الصناعة والمعادن، فرحان محمد، أكد لوكالة شفق نيوز، ان "هذا المعرض بادرة جيدة للشركات والصناعات العراقية لعرض انتاجها الوطني الرصين امام الانتاج المستورد الذي ينافسها من حيث الجودة والكفاءة".

وتابع محمد؛ "نحن من خلالكم نوجه دعوة الى الحكومة لدعم الإنتاج الوطني بكل الوسائل المتاحة ليكون منفذا اقتصاديا مهما في العراق, ولتحقيق نمو ذاتي والاعتماد على الداخل اكثر من المستورد".

بدوره؛ قال صاحب شركة هلال لصناعة الاسفنج والمفروشات العراقية، سلام هلال، لشفق نيوز، ان "مشاركتنا اليوم تأتي في إطار تقديم الإنتاج الوطني العراقي للمواطن العراقي من الشمال الى الجنوب، حيث يتميز إنتاجنا بالجودة والأسعار المناسبة التي تنافس الأجنبي".

كاروان حمه، أحد زائريّ المعرض، قال لوكالة شفق نيوز، ان "الصناعة العراقية متطورة جدا وتحتاج الى مساندة من قبل الحكومة العراقية لتبقى في الصدارة، والاسواق تنتظر أن تكون السلع عراقية بعيدا عن المستورد الذي أثقل كاهل الدولة بالعملة الصعبة وانخفاض النمو الاقتصادي".

واعرب حمه عن أمله بأن "يزور المعنيين هذا المعرض والاستفادة من الخبرات الموجودة في العقل العراقي".

ويستمر المعرض لأربعة أيام، وحضر في افتتاحه اليوم محافظ السليمانية وعددا من المسؤولين الحكوميين، وهو وبرعاية وزارتي الصناعة والمعادن في الحكومة العراقية وإقليم كوردستان.