السليمانية.. انطلاق فعاليات مهرجان "السوق" لدعم العمّال المحليين (صور)

شفق نيوز/ انطلقت يوم الاثنين، فعاليات مهرجان "السوق" في السليمانية ضمن إقليم كوردستان، بمشاركة عدد من العمال المحليين لعرض وتسويق المنتجات المحلية.

وقال المشرف على المهرجان، كارزان حسين، لوكالة شفق نيوز، إن "المهرجان انطلق بهدف دعم العاملين المحليين وتوفير سوق مباشرة للذين يمارسون المهنة في منازلهم بسبب عدم وجود سوق مباشر لهم".

وأضاف حسين، أن "المهرجان انطلق بمشاركة أكثر من 70 عاملاً ومنتجاً محلياً كانوا يمارسون المهنة في منازلهم، ويستمر المهرجان لمدة ستة أيام في معمل السكائر وسط إقبال جيد من مواطني السليمانية وسياحها".

وأوضح، أن "المنتجات المعروضه في المهرجان هي عبارة عن مواد غذائية محلية وأعمال يدوية وأزياء فلكلورية"، داعيا المواطنين إلى "زيارة المهرجان لدعم الأيدي العاملة المحلية في السليمانية".