السليمانية.. انطلاق فعاليات ملتقى الكاريكاتير الكوردي الخامس بمشاركة دولية (صور)

شفق نيوز/ أقيمت فعاليات النسخة الخامسة من الملتقى الدولي للكاريكاتير الكوردي في السليمانية، يوم الاثنين، وذلك بمشاركة فنية دولية واسعة.

وقال مسؤول مركز "سبعة ألوان"، بختيار سعيد، لوكالة شفق نيوز، إن الملتقى أقيم من قبل مركز "سبعة ألوان" والقسم التشكيلي في المديرية العامة للثقافة والفنون في السليمانية.

وأضاف "الملتقى شهد نجاحاً لافتاً في النسخ الاربع السابقة، ورغم الظروف الاستثنائية، إلا أن التحضيرات المطولة والمستمرة، أثمرت عن افتتاح النسخة الخامسة بنجاح وتميز".

وبين سعيد أن "النسخة الخامسة للملتقى خُصصت بتوتريت الروائي الكوردي يشار كمال وهو الذي تُرجمت روايته لأكثر من 50 لغة عالمية، وحصل على جائزة نوبل للأدب، لهذا تم اختياره ليكن موضوع هذه النسخة".

وأكد أن " 67 فناناً من 40 دولة شاركوا في الملتقى بلوحاتهم التي تنوعت مواضيعها وأساليبها"، مشيراً إلى أن الملتقى سيستمر لمدة ثلاثة أيام.