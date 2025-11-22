السليمانية.. انطلاق فعاليات معرض SNE بمشاركة حكومية ودولية (صور)

شفق نيوز- السليمانية

انطلقت، اليوم السبت، في مدينة السليمانية فعاليات المعرض الوطني لريادة الأعمال (SNE)، وهو حدث دولي بارز ضمن أسبوع ريادة الأعمال العالمي، بحضور مؤسسات حكومية واتحادية وإقليمية وعدد من المنظمات الدولية والشركات الداعمة للمشاريع الريادية.

وقالت إيمان شيروان، مسؤولة العلاقات في الفعالية، لوكالة شفق نيوز، إن انطلاق النشاط اليوم يمثّل خطوة عملية نحو دعم جيل جديد من رواد الأعمال في العراق، مؤكدة أن برنامج هذا العام يتضمن معرضاً موسعاً، وورش عمل تخصصية، وجلسات حوار ومناقشات تجمع بين الشركات المشاركة ورواد الأعمال الشباب.

وأضافت أن المعرض يأتي ثمرةً لبرنامج المجلس الأعلى لشؤون الشباب العراقي، وبدعم مباشر من رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، مشيرة إلى أن 125 شاباً وشابة من أصحاب المشاريع الريادية أنهوا مرحلة التدريب والاستعداد لعرض أفكارهم أمام الشركات والجهات الاستثمارية.

وأوضحت أن "هذه الفعالية تفتح الباب أمام مئات الفرص المهنية، وتربط المشاريع الريادية بمؤسسات التمويل والبنوك وشركات الدفع الإلكتروني ومراكز تطوير الأعمال".

ويمتد معرض SNE على مدى يومين، في 22 و23 تشرين الثاني/ نوفمبر، داخل قاعة Foundation Hub في معمل الثقافة بالسليمانية، بمشاركة وفود حكومية اتحادية وإقليمية، وضيوف من عدد من الدول، إلى جانب شركات محلية ودولية.

ودعت إدارة المعرض الشباب إلى متابعة فتح استمارة التسجيل خلال الأيام المقبلة، مؤكدة توفير تسهيلات خاصة للمشاركين القادمين من خارج السليمانية، لضمان مشاركة أوسع واستفادة أكبر من هذا الحدث.