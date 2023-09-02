السليمانية.. انطلاق فعاليات الأسبوع الثقافي للمكتبات العامة ووزير يوجّه رسالة للأحزاب

شفق نيوز/ شهدت مدينة السليمانية، اليوم السبت، انطلاق فعاليات الأسبوع الثقافي للمكتبات العامة الذي سيستمر حتى السابع من الشهر الجاري، فيما دعا وزير الثقافة الى القوى والأحزاب السياسية في إقليم كوردستان قبول الآخر والتعايش بسلام.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن المهرجان الثقافي شهد حضور وزير الثقافة والشباب، ومحافظ السليمانية، ورئيس مجلس محافظة السليمانية، وجمع غفير من المثقفين والفنانين.

وقال مدير عام المكتبات العامة في السليمانية آلان رؤوف خلال كلمة الافتتاح التي حضرتها وكالة شفق نيوز ان "الاسبوع الثقافي سيستمر لمدة ستة أيام اعتبارا من اليوم ولغاية السابع من الشهر الجاري"، مبينا أن "الفعاليات تتضمن جلسات حوارية وفكرية وإقامة معارض فوتوغرافية تشكيلية، ومعارض أعمال يدوية، ومعرضاً للكتاب وتوزيعه، وعرض أفلام للأطفال وغيرها من النشاطات الثقافية والفنية".

وثمّن مدير عام المكتبات العامة في السليمانية "جهود جميع الجهات التي ساندت المديرية العامة للمكتبات العام في إقامة هذا الأسبوع الثقافي للمرة الرابعة"، مثنياً على "دور موظفي المديرية العامة الذين عملوا ليلا ونهارا على إنجاح الأسبوع الثقافي رغم عدم حصولهم على رواتبهم الشهرية".

من جهته وجه وزير الثقافة والشباب في حكومة إقليم كوردستان، حمه حمه سعيد، رسالة إلى الأحزاب السياسية، خلال كلمته بفعاليات الأسبوع الثقافي للمكتبات العامة، مبيناً أن "الوضع الحالي يتطلب ان نكون معا ونتقبل بعضنا البعض، وان نتعايش بسلام ونسمع ونرى الوضع الحالي، وللأسف ليس هناك آذان تسمع ولا عيون ترى".

وأضاف الوزير أن "الكثير من المثقفين والأدباء والمفكرين أرسلوا رسائلهم للسياسيين وللاحزاب السياسية بينوا فيها أن الوضع في كوردستان ليس جيداً، وهناك خطر على حياة الناس، لكن لغاية الآن لم يرد أحد على تلك الرسائل".