السليمانية.. انطلاق فعاليات القمة العلمية الأولى لأمراض سرطان الدماغ والأعصاب (صور)

شفق نيوز/ انطلقت في محافظة السليمانية بإقليم كوردستان، يوم الخميس، فعاليات القمة العلمية الأولى الخاصة بأمراض سرطان الدماغ والأعصاب، بحضور علمي ورسمي حافل.

وقال مدير مستشفى "هيوا" للأمراض السرطانية، ياد نقشبندي، لوكالة شفق نيوز على هامش القمة، إن "المديرية العامة لصحة السليمانية وبالتنسيق مع مستشفيات المدينة ومركزيّ هيوا، والحياة، لعلاج السرطان الإشعاعي، عقدت هذا اليوم القمة العلمية الأولى حول سرطان الدماغ والأعصاب".

وبين أن "الهدف من هذه القمة هو تسليط الضوء على هذا المرض الذي بات ينتشر بين صفوف الأطفال، خصوصاً وأن هذا المرض يحتاج إلى طريقة علاج دقيقة وسريعة".

فيما أشار مراسل وكالة شفق نيوز إلى أن القمة العلمية شارك فيها أكثر من 100 متخصص من العراق وإقليم كوردستان، وهي الأولى من نوعها في البلاد حول هذا المرض.

من جانبه، أوضح مدير عام صحة السليمانية، صباح هورامي، خلال مؤتمر صحفي عقده على هامش القمة، وحضره مراسل وكالة شفق "لدينا موارد بشرية محدودة ولا نستطيع زيادة عدد أسرة العناية المركزة، وطلبنا من حكومة إقليم كوردستان توفير عدداً إضافياً من الأسرة، حيث يضطر المرضى إلى التوجه للمستشفيات الخاصة ويدفعون ما بين 500 ألف دينار إلى ثلاثة ملايين دينار في الليلة الواحدة، وبعضهم قاموا ببيع ممتلكاته الأساسية لتوفير أجور تلك المستشفيات".

وبين هورامي أن "المشروع الذي قدمناه لحكومة الإقليم والخاص بتوسيع عدد أسرة العناية المركز في المستشفيات الحكومية مقابل مبلغ 150 ألف دينار لليلة الواحدة لنستثمرها في توسعة كوادرنا الطبية والتمريضية وتسديد أجورهم من هذه العائدات المالية، وفي الوقت نفسه نخفف العبء عن كاهل المرضى وذويهم".