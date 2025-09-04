السليمانية.. انطلاق المؤتمر العلمي الأول لأمراض الغدد الصماء (صور)

شفق نيوز- السليمانية

انطلقت في محافظة السليمانية، يوم الخميس، أعمال المؤتمر العلمي الأول لأمراض الغدد الصماء بمشاركة واسعة من مختلف المحافظات العراقية وخبراء من خارج البلاد.

وقال المشرف على المؤتمر، الدكتور داهات جمال، لوكالة شفق نيوز، إن "المؤتمر الذي يستمر يومين يهدف إلى الإطلاع على آخر المستجدات العلمية المتعلقة بأمراض الغدد الصماء، فضلاً عن مناقشة الأمراض الوبائية التي تشهد انتشاراً في بعض مناطق العراق".

وبيّن جمال أن "المؤتمر يقام بالتعاون بين نقابة الأطباء في السليمانية والمديرية العامة للصحة في المحافظة، وبحضور نخبة من الشخصيات الطبية والأكاديمية والإدارية"، مضيفاً أن "البحوث العلمية المشاركة قدمها متخصصون من جميع المحافظات العراقية، إلى جانب باحثين من دول أخرى".

وأكد أن "المؤتمر سيخلص إلى توصيات علمية دقيقة، سيتم رفعها إلى الجهات المعنية للاستفادة منها في مواجهة هذه الأمراض وتحسين مستوى الخدمات الصحية".

ويُعد انعقاد هذا المؤتمر في السليمانية محطة مهمة لترسيخ مكانة المدينة كمركز علمي وصحي بارز في العراق، ومؤشر على دورها المتنامي في دعم البحث الطبي وتعزيز التعاون بين المؤسسات الصحية والأكاديمية على المستويين المحلي والدولي.