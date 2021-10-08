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السليمانية.. انسيابية عالية بعملية التصويت الخاص والمقترعون يأملون التغيير

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-10-08T05:44:16+0000
السليمانية.. انسيابية عالية بعملية التصويت الخاص والمقترعون يأملون التغيير

شفق نيوز/ انطلقت صباح يوم الجمعة، سباق المسافات القصيرة الخاصة بالتصويت الخاص لقوى الأمن والنازحين ونزلاء السجون، للتصويت لـ ٦٣ مرشحاً موزعين على خمس دوائر انتخابية.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز في السليمانية إن ٨٤٧٧٥ ناخباً من القوات الأمنية يحق لهم التصويت في ٤١ مركز اقتراع و١٩٨ محطة اقتراع، كما يصوت ١١١١٥ نازحاً موزعين على ٩ مراكز اقتراع و ٢٩ محطة اقتراع و٩٤ نزيلاً في مركزيّ اقتراع ومحطتين.

واضاف ان اللجنة الأمنية وضعت خطة أمنية شاركت بها الشرطة والاسايش وتم وضع خطة أمنية فضلا عن خطة استخبارية محكمة.

وقال دلشاد أحمد وهو أحد منتسبي الشرطة المحلية لوكالة شفق نيوز إنه أدلى بصوته اليوم لأحد وكان يهدف من مشاركته في الانتخابات إلى تعزيز العملية الديمقراطية التي تبنى أساسا على وعي المواطن.

أما أحد المنتسبين الآمنين قال إنه شارك في الانتخابات لكنه توقع الا يحدث تغييراً سوى تغيير الوجوه.

اما ( م. ع. ا) وهي منتسبة أمنية وتبلغ من العمر ( ٢٧ عاماً) فقالت "آمل أن يحدث التغيير بمشاركتي ومشاركة زملائي، وإن لم يكن بمستوى الطموح فهي خطوة باتجاه التغيير لهذا يجب أن نشارك وننتخب الأفضل".

ويتنافس ٦٣ مرشحاً، ٤٠ رجلاً و٢٣ نساء، للتنافس على ١٨ مقعداً في ٥ دوائر انتخابية بمحافظة السليمانية.

وتعد الانتخابات النيابية اليوم، الأولى منذ سقوط النظام السابق وفقا لنظام الدوائر المتعددة على مستوى المحافظة الواحدة بعد أن كانت في أول دورة دائرة انتخابية واحد لكل البلاد وبعدها في الدورة الثانية والثالثة والرابعة وفقا للدوائر المتعددة على أساس المحافظات لتكون عدد الدوائر (١٨) دائرة اما الدورة الحالية فالمنافسة ستكون في( ٨٣) دائرة موزعة على مستوى الاقضية في العراق.

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