السليمانية.. انخفاض درجات الحرارة ينعش سوق السجاد (صور)

شفق نيوز / مع انخفاض درجات الحرارة وحلول فصل الشتاء، يبدأ الناس بالتوافد نحو محال بيع السجاد والمفروشات، من أجل اكساء منازلهم، فتكتسح السوق أنواع متعددة من المفروشات، لكن الغالب من المناشئ في أسواق إقليم كوردستان والعراق هي التركية والإيرانية والصينية.

وكالة شفق نيوز، التقت بعدد من بائعي السجاد، والمتبضعين، في محافظة السليمانية في الإقليم، وسألتهم عن مبيعاتهم وتوافد الناس عليهم وأجود أنواع السجاد.

وقال آراز علي، وهو أحد تجار السجاد، لوكالة شفق نيوز، إن "مبيعاته لهذا العام أفضل بكثير من الأعوام السابقة، حيث كان الإقليم يشهد أزمة مالية عانى منها الموظفون ولا شك أن تأثيرها كان أكبر على السوق، لكن بعد عودة الرواتب وتحسن الحالة المادية للموظفين ارتفعت نسبة المبيعات بشكل كبير".

وأضاف أن "هنالك أنواعاً متعددة من السجاد في محاله بمدينة السليمانية، لكن الناس عادة يفضلون التركي بسبب انخفاض سعره بالنسبة للإيراني الذي يعتبر من أجود أنواع السجاد".

وأشار آراز علي، إلى أن "لمواطني السليمانية أذواقاً خاصة بالسجاد فهو مختلف تماما عن ذوق بقية المحافظات، فعلى الرغم من انتشار السجاد التركي في باقي مناطق الإقليم إلا أن أهالي السليمانية يفضلون السجاد ذو الألوان البيضاء والباهتة وهذه الألون لا يفضلها سواهم".

وعن أسعار السجاد الشتوي، قال آراز، إن "الأسعار تبدأ من (3:500) دينار للمتر الواحد وصولاً إلى (15:000) دينار للمتر الواحد لكن لكل نوع قيمته".

من جانبه، أكد أحمد عمران (متبضع) أنه يفضل (الكمبار) التركي والسجاد الإيراني، رغم غلاء سعر الإيراني، لكنه المفضل بالنسبة إليه"، مطالباً أصحاب المفروشات بـ"تخفيض الأسعار عن بعض السجاد ومراعاة الأسر الفقيرة وعدم إمكانيتها على الشراء".

بدوره، قال التاجر حاجى محمد غفور، إن "الإقبال على استيراد السجاد الإيراني أقل مقارنة بالسجاد والبسط والكمبار التركية، حيث أن سعر السجاد الإيراني أعلى بكثير، فمثلاً سعر المتر المربع من البساط أو السجاد التركيين يتراوح بين 2 - 5 دولارات، بينما سعر المتر المربع من السجاد الإيراني يصل إلى 22 دولاراً".