السليمانية.. انخفاض "التكاليف" يشعل التنافس بين شركات "الحج والعمرة"

شفق نيوز/ أكد مختصون، اليوم الجمعة، أن انعكاسات الأزمة المالية وخصوصا أزمة الرواتب والمنافسة القوية بين شركات الحج والعمرة في السليمانية أدت إلى تراجع تكاليف أداء مناسك العمرة، فيما يبدي مواطنون عدم مقدرتهم على أداء المناسك المقدسة حتى مع هذا التراجع بسبب الوضع المادي وارتفاع سعر الدولار مقارنة بالعملية المحلية.

وقال حاجي كمال كاروان وهو مدير إحدى شركات الحج والعمرة في السليمانية في حديث لوكالة شفق نيوز إن "تكاليف أداء مناسك العمرة تراجعت بنسبة 25٪ بسبب ازمة الرواتب وكذلك منافسة الشركات الأخرى"، مبيناً أنه في السابق كانت تكاليف أداء مناسك العمرة في شهر رمضان تتجاوز 1000 دولار بينما الآن تتراوح من (750 - 770) دولار بكامل تكاليفها عن طريق مطار السليمانية".

وأضاف أن "تكاليف الرحلة عن طريق الحافلات من السليمانية لا تتجاوز 500 دولار للمعتمر الواحد"، موضحاً أن "هذا السعر سيستقر إذا لم ينخفض لغاية شهر شباط المقبل ليرتفع مجدد مع دخول شهر رمضان".

وأوضح ان "في السليمانية يوجد أكثر من 150 شركة للحج والعمرة وهو عدد كبيرة جداً"، مؤكداً أن "حاجة المحافظة لشركات الحج والعمرة يتراوح ما بين (35 إلى 40) شركة، والعامين الماضيين شهدا افتتاح العشرات من شركات الحج والعمرة"، مؤكدا أن "كثرة الشركات أثر على نوع الخدمات المقدمة للمعتمرين والحجاج".

وبيّن حاجي كاروان كمال أن "السنوات الأربع الأخيرة شهدت تزايداً كبيراً في أعداد الحجيج والمعتمرين خصوصا بعدما أصبحت الرحلات تنطلق من السليمانية مباشرة".

من جهة أخرى لا يزال محمد علي وزوجته خديجة يمنيان نفسيهما بأداء فريضة الحج أو العمرة منذ عام 2013، حيث بدأ بالتخطيط والادخار لتحقيق حلمهما المنشود، لكنهما أجبرا على تأجيل هذا الحلم إلى أجل غير مسمى بسبب الازمة المالية وارتفاع التكاليف.

ويقول محمد وهو يعمل في الأعمال الحرة في مدينة السليمانية في حديث لوكالة شفق نيوز إن "حالتي المالية جيدة نوعاً ما، مقارنة مع 50 في المئة من السكان المحليين، ومع ذلك لم أستطع توفير تكاليف الحج الآخذة في الارتفاع يوماً بعد يوم".

وتقول زوجته زينب "يبدو أن حلمنا في زيارة الكعبة المشرفة ذهب مع الريح، في ظل هذه الظروف الصعبة، فضلاً عن أطفالنا الذين كبروا الآن وكبرت معهم مستلزماتهم الدراسية ومصاريفهم المعيشية اليومية".

وتضيف: "إضافة إلى ارتفاع تكاليف الحج والعمرة، فإن مستوى الأسعار ارتفع بشكل هائل، ولم نعد قادرين على تلبية احتياجاتنا اليومية الأساسية التي اعتدنا عليها من قبل".