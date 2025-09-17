السليمانية.. انتهاء أزمة الأدوية والعمليات الجراحية

شفق نيوز- السليمانية

أعلنت مديرية صحة السليمانية، يوم الأربعاء، بدء صرف المبالغ المخصصة للأدوية والمستلزمات الطبية في مستشفيات المحافظة.

وذكرت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "بناءً على توجيهات نائب رئيس مجلس وزراء إقليم كوردستان قوباد طالباني، ووزير المالية آوات شيخ جناب، تقرر حل مشكلة نقص الأدوية والمستلزمات الطبية في السليمانية، وابتداءً من اليوم تم الشروع بصرف المبالغ المقررة".

وأضاف البيان، أن "مديرية الصحة باشرت بتسلم المبالغ النقدية اللازمة، وبهذا تم إنهاء أزمة العمليات الجراحية والأدوية ونقص المستلزمات الطبية في المستشفيات الحكومية حتى نهاية العام 2025".

ويأتي هذا التطور بعد أيام من تحذير مدير صحة السليمانية صباح هورامي، الذي كان قد أكد الأسبوع الماضي أن إجراء العمليات الجراحية في المستشفيات الحكومية مهدد بالتوقف نتيجة تراكم الديون الكبيرة على المديرية وغياب التخصيصات المالية اللازمة.